Racing rechazó propuesta de Alianza Lima para fichar a Adrián 'Rocky' Balboa, ¿Qué pasó?

Alianza Lima dio la sorpresa en el mercado de pases al apuntar por el actual atacante de Racing Club de Argentina, Adrián 'Rocky' Balboa. El delantero de ahora 31 años tuvo su pasado en tienda blanquiazul en las temporadas 2019 y 2020, por lo que la directiva vio con buenos ojos un posible regreso de cara a la edición 2026 de la Liga 1 y Copa Libertadores.

Racing rechazó oferta de Alianza Lima por Adrián Balboa

En los últimos días, desde Argentina confirmaron que Adrián Balboa era de interés para el cuadro de La Victoria, por lo que decidieron presentar una oferta a la 'Academia' para conseguir su pase en calidad de préstamo, pero con opción a compra por una temporada.

Recientemente, el periodista de TyC Sports de Argentina, Germán García, reveló que desde Racing tomaron la firme decisión de no aceptar la oferta de los blanquiazules por su atacante que mantiene contrato con el club. De haber negociaciones, solo se estima que haya una propuesta por la compra al 100% del pase del futbolista.

"Racing rechazó la propuesta de Alianza Lima por Adrián 'Rocky Balboa'. La misma era una cesión con cargo y opción de compra por una temporada", informó el mencionado periodista.

De esta manera, se comienza a caer una de las principales opciones para Alianza Lima en su afán de reforzar su ofensiva para la temporada 2026. El popular 'Rocky' dio a conocer que tenía el deseo de volver a tienda blanquiazul, pero que todo lo iba a manejar su entorno para aceptar la mejor oferta posible.

¿Cómo le fue a Adrián Balboa con Alianza Lima?

Adrián Balboa afrontó un total de 26 partidos entre las temporadas 2019 y 2020 con Alianza Lima. El atacante uruguayo registró 5 goles y 4 asistencias en 2039 minutos. El delantero es recordado por ser parte de la definición del título 2019 en el que los 'íntimos' no pudieron superar a Binacional.