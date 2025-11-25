0
EN VIVO
Barcelona vs Chelsea por Champions League

Exárbitro FIFA y su contundente opinión sobre expulsión de Carlos Zambrano: "Tiene ganado..."

Carlos Zambrano vio la roja tras supuestamente chocar intencionalmente con el árbitro Julio Quiroz. ¿Qué opinó un exjuez FIFA sobre esta polémica jugada?

Wilfredo Inostroza
Exárbitro FIFA dio una análisis sobre la expulsión de Carlos Zambrano
Exárbitro FIFA dio una análisis sobre la expulsión de Carlos Zambrano | Composición: Líbero
COMPARTIR

El último fin de semana, Carlos Zambrano fue expulsado por supuestamente chocar intencionalmente al árbitro Julio Quiroz, quien le mostró la segunda amarilla durante el partido entre Alianza Lima vs. UTC, por el Torneo Clausura.

Alianza Lima ganó 2-1 a Sporting Cristal y sumó un nuevo título.

PUEDES VER: Alianza Lima ganó 2-1 a Sporting Cristal y clasificó a la siguiente etapa del campeonato

De acuerdo al análisis que hizo Winston Reátegui, excolegiado FIFA, el juez no tenía que ir hasta el punto de penal para señalar la pena máxima.

Video: L1 Radio.

"Cuando va al punto del penal, el árbitro no necesariamente tiene que ir al punto de penal para señalar el mismo. Si se sabe que está Zambrano, no tiene que ir a la 'boca del lobo'. Simplemente señalaba el penal, se iba al vértice de la 5.50", dijo.

Además, el exjuez de línea cree que el 'Kaiser' nunca quiso 'pechear' al árbitro y la interpretación de Quiroz fue errónea, además tampoco debió mostrarle la segunda amarilla.

"Entendió que Zambrano lo ha chocado, entendió mal. Vemos en la escena que él no tiene que ir a señalar el punto y Zambrano tiene ganado un espacio físico. No se le ve ningún gesto o actitud para decir que Zambrano quiso hacerlo", agregó.

Alianza Lima solicitó que expulsión de Carlos Zambrano sea anulada

A través de un reclamo en la Comisión Disiciplinaria de la FPF, Alianza Lima ha pedido que la tarjeta roja a Carlos Zambrano sea dejada sin efecto. Recordemos que el 'Kaiser' se puede perder el primer partido ante Sporting Cristal, por los playoffs para acceder a Perú 2.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

Lo más visto

  1. Se fue de Universitario y ahora remece el mercado firmando por Comerciantes Unidos el 2026

  2. Jugador de Universitario que es pretendido por un histórico se despidió de su club: "Gracias"

  3. Bengoechea no se midió y dio un fuerte calificativo al plantel de Alianza Lima: "Jugadores de.."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano