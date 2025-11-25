- Hoy:
Exárbitro FIFA y su contundente opinión sobre expulsión de Carlos Zambrano: "Tiene ganado..."
Carlos Zambrano vio la roja tras supuestamente chocar intencionalmente con el árbitro Julio Quiroz. ¿Qué opinó un exjuez FIFA sobre esta polémica jugada?
El último fin de semana, Carlos Zambrano fue expulsado por supuestamente chocar intencionalmente al árbitro Julio Quiroz, quien le mostró la segunda amarilla durante el partido entre Alianza Lima vs. UTC, por el Torneo Clausura.
PUEDES VER: Alianza Lima ganó 2-1 a Sporting Cristal y clasificó a la siguiente etapa del campeonato
De acuerdo al análisis que hizo Winston Reátegui, excolegiado FIFA, el juez no tenía que ir hasta el punto de penal para señalar la pena máxima.
Video: L1 Radio.
"Cuando va al punto del penal, el árbitro no necesariamente tiene que ir al punto de penal para señalar el mismo. Si se sabe que está Zambrano, no tiene que ir a la 'boca del lobo'. Simplemente señalaba el penal, se iba al vértice de la 5.50", dijo.
Además, el exjuez de línea cree que el 'Kaiser' nunca quiso 'pechear' al árbitro y la interpretación de Quiroz fue errónea, además tampoco debió mostrarle la segunda amarilla.
"Entendió que Zambrano lo ha chocado, entendió mal. Vemos en la escena que él no tiene que ir a señalar el punto y Zambrano tiene ganado un espacio físico. No se le ve ningún gesto o actitud para decir que Zambrano quiso hacerlo", agregó.
Alianza Lima solicitó que expulsión de Carlos Zambrano sea anulada
A través de un reclamo en la Comisión Disiciplinaria de la FPF, Alianza Lima ha pedido que la tarjeta roja a Carlos Zambrano sea dejada sin efecto. Recordemos que el 'Kaiser' se puede perder el primer partido ante Sporting Cristal, por los playoffs para acceder a Perú 2.
