River Plate vs Racing EN VIVO vía ESPN: horario y dónde ver octavos de final de la Liga Profesional

River Plate medirá fuerzas ante Racing este lunes 24 de noviembre en un duelo definitorio por los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025. Ambos elencos pelearán por seguir en el camino a la final y obtener un cupo para la próxima Copa Libertadores. El partido dará inicio a las 5:15 p.m. (hora peruana) y 7:15 p.m. (hora de Argentina). La transmisión estará a cargo de ESPN y Disney Plus.

River Plate vs Racing por los octavos de final de la Liga Profesional

River Plate llega a los octavos de final del Torneo Clausura con la necesidad de revertir su presente irregular. El equipo de Marcelo Gallardo no ha ganado en sus últimos tres encuentros y atraviesa una racha preocupante de partidos sin marcar goles. La situación obliga a minimizar errores, pues una derrota podría poner en riesgo sus aspiraciones de campeonato y de clasificación a la Copa Libertadores.

River Plate no pudo pasar del empate sin goles ante Vélez encadenando 4 partidos sin ganar.

Con un rendimiento irregular, el partido frente a Racing se perfila como una prueba crucial para recuperar confianza y mostrar reacción ante su hinchada. Aunque, el elenco 'Millonario' deberá afrontar el duelo sin una de sus figuras: Facundo Colidio por lesión, complicando sus opciones en ofensiva.

Por su parte, Racing Club llega con un presente más sólido y la motivación de continuar su buena racha, que incluye varios partidos sin perder en la Liga Profesional. El equipo dirigido por Gustavo Costas buscará aprovechar la localía y mantener el control del partido, apelando a su ofensiva dinámica y a la solidez defensiva que lo ha caracterizado en la fase regular.

Racing llega motivado tras una racha de imbatibilidad en liga.

La 'Academia' cuenta con la ventaja de un plantel más completo y sin ausencias significativas, lo que le permite mantener su ritmo de juego habitual. Con el respaldo de su afición como locales intentarán consolidar su candidatura al título y acercarse un paso más rumbo a la Libertadores.

¿A qué hora juega River Plate vs Racing?

A continuación, te damos a conocer los horarios confirmados en los diversos países con el fin de que no te pierdas el partido entre River Plate vs Racing por los octavos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025.

Perú, Ecuador y Colombia: 5:15 p.m.

Bolivia y Venezuela: 6:15 p.m.

Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 7:15 p.m.

México y Centroamérica: 4:15 p.m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 6:15 p.m.

España: 12:15 a.m. (del martes)

¿Dónde ver River Plate vs Racing EN VIVO?

El enfrentamiento entre River Plate vs Racing por los octavos de final de la Liga Profesional será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO mediante la señal de ESPN y Disney Plus para toda Latinoamérica. Por su parte, TyC Sports también trasmitirá el partido para algunos países de la región.

River Plate vs Racing: canales de transmisión

Para poder ver el partido de River Plate vs Racing EN VIVO ONLINE GRATIS, por los octavos de final de la Liga Profesional Argentina 2025, tendrás que sintonizar los siguientes canales de transmisión:

Argentina: ESPN y Disney Plus

Uruguay, Paraguay y Ecuador: ESPN, TyC Sports y Disney Plus.

Venezuela: ESPN, TyC Sports, inter y Disney Plus.

Brasil: Zapping, Claro TV+, Sky+, Vivo Play, ESPN 4 y Disney Plus.

Perú, Colombia, Chile y Bolivia: ESPN, TyC Sports y Disney Plus.

México: Fanatiz México y Disney Plus.

Panamá: Disney Plus.

Estados Unidos: Fanatiz USA, fuboTV y TyC Sports.

España: Movistar Plus, Movistar Liga de Campeones y Vamos.

River Plate vs Racing: posibles alineaciones

Posible alineación de River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Juan Fernando Quintero, Kevin Castaño, Juan Portillo, Giuliano Galoppo; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.

Posible alineación de Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas: Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Duván Vergara, Adrián Martínez y Tomás Conechny.

River Plate vs Racing: pronóstico y cuánto paga en apuestas

Sobre el papel, Racing se perfila como el ligero favorito para vencer a River Plate y pasar a la siguiente etapa de los playoffs. A continuación, te dejamos las cuotas en las principales casa de apuestas para que realices tu jugada preferida.

Apuestas River Plate Empate Racing Betsson 2.82 3.02 2.72 Betano 2.80 3.00 2.77 1xBet 2.68 2.99 2.74 CoolBet 2.80 3.07 2.80 DoradoBet 2.75 3.00 2.71

River Plate vs Racing: últimos enfrentamientos