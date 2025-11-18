Racing vs River Plate por octavos del Torneo Clausura: fecha, día, hora y canal confirmado

0
Desde el Cilindro de Avellaneda, Racing recibe a River Plate por la llave de octavos de final del Torneo Clausura 2025. Conoce todos los detalles.

Diego Medina
Racing recibe a River Plate por los octavos de final del Torneo Clausura 2025.
Racing recibe a River Plate por los octavos de final del Torneo Clausura 2025. | Foto: Composición Líbero
Momento de vivir uno de los partidos más candentes de los octavos de final del Torneo Clausura 2025: Racing Club vs River Plate. Ambos elencos son firmes candidatos a ganar este certamen, pero el cuadro de la 'Academia' tiene un aspecto clave en esta llave por ser local ante el poderoso 'millonario'. Conoce todos los detalles para no perderte este compromiso.

¿Cuándo juega Racing vs River Plate?

El partido entre Racing vs River Plate por los octavos de final del Torneo Clausura 2025 se juega este lunes 24 de noviembre en el Cilindro de Avellaneda. Este escenario es el elegido debido a que la 'Academia' terminó en mejor posición a lo largo del certamen argentino.

¿A qué hora juega Racing vs River Plate?

Este compromiso entre Racing vs River Plate inicia a partir de las 17:15 hora peruana (19:15 horas de Argentina). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

  • México: 16:15 horas
  • Perú, Ecuador, Colombia: 17:15 horas
  • Venezuela, Bolivia: 18:15 horas
  • Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 19:15 horas
Racing vs River Plate

River Plate anuncia su partido ante Racing por octavos del Torneo Clausura.

¿Dónde ver Racing vs River Plate?

Este cotejo entre Racing vs River Plate se verá por la señal en vivo de ESPN para toda Latinoamérica. De igual manera, tienes la opción vía streaming mediante la plataforma de Disney Plus, el cual puedes sintonizarlo por SmarTV, teléfono móvil y PC.

¿Cómo llega Racing y River Plate?

Racing terminó tercero en la tabla de posiciones del grupo A con 25 unidades, mientras que River Plate quedó en la sexta casilla del grupo B con 22 puntos. El cuadro de la 'Academia' terminó en mejor posición que el 'millonario', por lo que contará con su fiel afición en este choque clave del Torneo Clausura 2025.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

