¿Recordó a Cristal? Guillermo Farré dejó firme mensaje tras salvar del descenso a Aldosivi: "Lo sufrí"

Uno de los estrategas que tuvo su paso por el fútbol peruano fue Guillermo Farré. El estratega argentino dirigió a Sporting Cristal, en el que no logró los resultados esperados para la directiva e hinchada. Luego de meses sin club, Aldosivi lo convocó para que dirija al plantel y lo salve del descenso en la Liga Profesional Argentina.

Luego de varias jornadas de lucha, el equipo Aldosivi logró salvarse del descenso al vencer a su rival directo como San Martín. En medio de la euforia de permanecer en la máxima categoría del fútbol argentino, Guillermo Farré expresó su sentir y destacó que tenía gran confianza de lograr el objetivo porque la institución le dio "todas las comodidades".

"Por dentro corren muchas cosas. Un desafío difícil. Cuando agarré al equipo estaba en un 25% de puntos, teníamos que sacar el 55%-60% de puntos y aún no sabíamos si nos salvábamos. Confío. Es gestión de grupo y tenía una confianza plena en el trabajo que podíamos llegar a hacer en una institución que me brindó todas las comodidades", expresó a TNT Sports Premium.

(VIDEO: TNT Sports Premium)

Guillermo Farré recordó a su exclub

Posterior a ello, el estratega recordó a Belgrano cuando lo dirigió en años anteriores en busca de ascender a Primera División. El ex DT de Sporting Cristal expresó su sentir por ver que ahora la emoción está a tope por cerrar una temporada con el objetivo cumplido.

"Esto se compara con el ascenso de Belgrano, sin lugar a duda. Ese momento de plenitud de lograr un objetivo difícil. Me quedo sumamente tranquilo de haber podido lograr ese objetivo. Cuando el objetivo es difícil y se cumple, da una sensación de épica. Es gestión interna, convencimiento de los jugadores. La satisfacción que me da haber cumplido el objetivo cuando en algún momento todos nos veían en la lona… Ganamos cinco partidos de seis. Era una utopía, pero lo logramos. Creo que tiene épica la permanencia de Aldosivi en Primera. Es merecido el triunfo, pero se sufrió mucho porque dependía de nosotros mismos. Fue complejo, lo sufrí, pero gracias a Dios terminamos contentos", agregó a ESPN.

¿Qué clubes dirigió Guillermo Farré?

Guillermo Farré dirigió a clubes profesionales como Belgrano, Sporting Cristal y, ahora, Aldosivi. El DT mantiene contrato con el 'Tiburón' y buscará replantear una nueva temporada en busca de conseguir cosas más importantes de cara al 2026.