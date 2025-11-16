0

Partidos de hoy, lunes 17 de noviembre: programación, horarios y dónde ver

Revisa la programación completa de los partidos que se realizarán hoy lunes 17 de noviembre: Eliminatorias para el Mundial 2026, Liga Argentina y etc.

Jesús Yupanqui
Los partidos que se realizarán hoy lunes 17 de noviembre. Las Eliminatorias para el Mundial 2026 continúan con vibrantes deportivos. También hay Liga Argentina y amistosos internacionales. Horarios y guía de canales para ver los duelos.

Partidos de hoy por la Clasificación Mundial 2026 - Europa

HorariosPartidosCanales
14:45Alemania vs. EslovaquiaESPN y Disney Plus
14:45Irlanda del Norte vs. LuxemburgoDisney Plus
14:45Malta vs. PoloniaDisney Plus
14:45Montenegro vs. CroaciaDisney Plus
14:45Países Bajos vs. LituaniaESPN 2 y Disney Plus
14:45República Checa vs. GibraltarDisney Plus

Partidos de hoy por la Liga Argentina

HorariosPartidosCanales
15:00Barracas Central vs. HuracánBet365 y TNT Sports Argentina
15:00Belgrano vs. Unión Santa FeBet365 y TNT Sports Argentina
15:00Defensa y Justicia vs. Independiente RivadaviaESPN 2 y Disney Plus
17:30Platense vs. GimnasiaTNT Sports Internacional y Bet365

Partidos de hoy por la Copa Ecuador

HoraPartidoCanal
19:00Emelec vs. LDU

Partidos de hoy por amistosos internacionales

HorariosPartidosCanales
10:00Chad vs. MozambiqueBet365
11:00Egipto vs. Cabo Verde
11:30Catar vs. ZimbabueBet365
12:00Finlandia vs. AndorraBet365

Horarios corresponden a Perú, Colombia y Ecuador.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

