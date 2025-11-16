- Hoy:
Partidos de hoy, lunes 17 de noviembre: programación, horarios y dónde ver
Revisa la programación completa de los partidos que se realizarán hoy lunes 17 de noviembre: Eliminatorias para el Mundial 2026, Liga Argentina y etc.
Los partidos que se realizarán hoy lunes 17 de noviembre. Las Eliminatorias para el Mundial 2026 continúan con vibrantes deportivos. También hay Liga Argentina y amistosos internacionales. Horarios y guía de canales para ver los duelos.
Partidos de hoy por la Clasificación Mundial 2026 - Europa
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:45
|Alemania vs. Eslovaquia
|ESPN y Disney Plus
|14:45
|Irlanda del Norte vs. Luxemburgo
|Disney Plus
|14:45
|Malta vs. Polonia
|Disney Plus
|14:45
|Montenegro vs. Croacia
|Disney Plus
|14:45
|Países Bajos vs. Lituania
|ESPN 2 y Disney Plus
|14:45
|República Checa vs. Gibraltar
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga Argentina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:00
|Barracas Central vs. Huracán
|Bet365 y TNT Sports Argentina
|15:00
|Belgrano vs. Unión Santa Fe
|Bet365 y TNT Sports Argentina
|15:00
|Defensa y Justicia vs. Independiente Rivadavia
|ESPN 2 y Disney Plus
|17:30
|Platense vs. Gimnasia
|TNT Sports Internacional y Bet365
Partidos de hoy por la Copa Ecuador
|Hora
|Partido
|Canal
|19:00
|Emelec vs. LDU
Partidos de hoy por amistosos internacionales
|Horarios
|Partidos
|Canales
|10:00
|Chad vs. Mozambique
|Bet365
|11:00
|Egipto vs. Cabo Verde
|11:30
|Catar vs. Zimbabue
|Bet365
|12:00
|Finlandia vs. Andorra
|Bet365
Horarios corresponden a Perú, Colombia y Ecuador.
No olvides revisar tu agenda deportiva
