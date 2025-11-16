- Hoy:
¿Erick Noriega no seguirá en la defensa de Gremio? DT tomó firme decisión: "El jugador será..."
Tras llegar a Gremio como gran figura de Alianza Lima, Erick Noriega recibe una sorpresiva noticia que los hinchas no esperaban.
Para muchos hinchas, Erick Noriega es uno de los futbolistas peruanos más importantes que tuvo Alianza Lima en los últimos años. Su gran temporada 2025 con el equipo de Néstor Gorosito le permitió entrar en la órbita de clubes del extranjero y terminó firmando por Gremio de Porto Alegre.
PUEDES VER: Guillermo Viscarra y su emotivo mensaje de despedida tras partido con selección boliviana
Tras su gran debut, el 'Samurái' comenzó a dejar buenas impresiones, despertando una gran ilusión no solo en los aficionados brasileños, sino también del cuadro blanquiazul. Sin embargo, en algunos partidos del 'Tricolor Gaúcho', generó debate por su posición en la cancha. En ese contexto, una inesperada noticia se conoció desde el país de la samba.
Erick Noriega y una nueva historia con camiseta de Gremio
“El técnico Mano Menezes ha tomado una decisión importante con respecto a Erick Noriega. Fichado inicialmente como mediocampista defensivo, el jugador será utilizado definitivamente como central, según la convicción del entrenador del Gremio”, indicó Soccer News Gremio.
En esa línea, se informó que esta importante decisión respecto al exdefensa de Alianza Lima es respaldada por el buen rendimiento que ha tenido en dicha posición. Cabe señalar que el zaguero nacional ha demostrado un gran nivel jugando en la zona central.
“Su buen desempeño en esa posición y su rendimiento en constante mejora respaldaron esta decisión. Además, la lesión de Balbuena aceleró la necesidad de consolidar a Noriega en la defensa”, agregaron.
Así informan en Brasil sobre Erick Noriega con camiseta de Gremio
Erick Noriega: valor en el mercado
Según Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, el exfutbolista de Alianza Lima, Erick Noriega, tiene un valor en el mercado actual de 2,00 mill. €.
