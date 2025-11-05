- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Chankas vs Alianza Lima
- Brujas vs Barcelona
- Man City vs Dortmund
- Al Nassr vs Goa
- Universitario
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
Medio brasileño dio llamativo comentario sobre Erick Noriega tras nueva derrota de Gremio: "Un..."
Gremio volvió a sumar una nueva derrota en Brasileirao y se complica con el descenso. Tras el compromiso, medio brasileño dio firme comentario sobre Erick Noriega.
En su casa, Gremio no pudo encontrar la solidez y perdió 1-0 contra Cruzeiro. Erick Noriega fue titular en el equipo dirigido por Mano Menezes y a pesar de la derrota, fue uno de los jugadores que sobresalió en el duelo.
PUEDES VER: Palmeiras vs Flamengo por Final de Copa Libertadores 2025: fecha, día, hora y canal confirmado
Ge globo calificó con 6.0 puntos al 'samurái' y señaló que defensivamente cumplió un buen papel. Además, resaltó que el futbolista peruano estuvo atento a las intercepciones.
Erick Noriega recibió seis puntos tras la derrota de Gremio
En la calificación que realiza el público, Noriega también recibió una alta nota. Con un 8.3 el ex Alianza Lima se convirtió en uno de los jugadores más votados de Gremio.
¿Cómo va Gremio en el Brasileirao?
Gremio disputó 32 partidos en el Brasileirao y registra 39 puntos. Por ahora, están a seis unidades de Santos, quien se ubica en la zona de descenso.
Gremio perdió 1-0 contra Cruzeiro
Pero por diferencia de goles, Gremio está atrás de Bragantino, quien ocupa la última plaza para la Copa Sudamericana.
Este domingo 9 de noviembre, el equipo de Erick Noriega visitará a Fortaleza en un partido importante. El conjunto de Mano Menezes debe sumar para no complicar sus aspiraciones de acceder a un torneo continental.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50