Prensa brasileña dio dura opinión sobre Carrillo tras triunfo de Corinthians ante Gremio: "Fue..."
André Carrillo arrancó como titular en la victoria de Corinthians vs Gremio de Eric Noriega. La 'Culebra' fue reemplazado y la prensa brasileña evaluó su rendimiento tras el partido.
André Carrillo sigue sumando minutos tras superar su lesión. El peruano fue titular en la victoria de Corinthians por 2-0 sobre Gremio, equipo de Eric Noriega, por la fecha 31 del Brasileirao. La 'Culebra' arrancó desde el inicio del partido, pero fue reemplazado en el segundo tiempo. Ante esto, la prensa brasileña no dudó en reaccionar y analizar su desempeño en el encuentro. ¿Qué dijeron?
PUEDES VER: Gil Vicente toma inesperada medida con Bassco Soyer, ex Alianza Lima, a poco de cerrar el 2025
Prensa brasileña opinó sobre el rendimiento de André Carrillo
André Carrillo sumó una nueva titularidad con el 'Timao' tras superar su lesión en la rodilla. El atacante peruano fue el encargado de comandar el mediocampo del Corinthians en el duelo ante Gremio. Sin embargo, tuvo que salir de cambio al minuto 67 tras no lograr brillar como tenía acostumbrados a los hinchas.
Carrillo se mostró eficaz en los pases, pero fue superado en defensa en varias ocasiones, y recibió una tarjeta amarilla apenas a los 12 minutos, jugando condicionado gran parte del encuentro. Por ello, el medio brasileño 'GeGlobo' criticó duramente su actuación y no dudó en dar su opinión.
André Carrillo fue criticado por su rendimiento en el Corinthians vs Gremio.
"Con lentitud para recuperar la posesión y marcar, no aportó solidez defensiva al Corinthians ni generó buenas jugadas. Fue sustituido a los 20 minutos del segundo tiempo", mencionó el medio brasileño en su análisis sobre el partido, resaltando el bajo rendimiento del peruano.
Además de esta dura crítica, 'GeGlobo' le otorgó una calificación de 5 puntos, una de las más bajas del equipo. Los hinchas coincidieron y le asignaron la misma puntuación al extremo peruano.
Estadísticas de André Carrillo esta temporada
La 'Culebra' Carrillo ha disputado 43 partidos esta temporada, en los que anotó 3 goles y brindó 2 asistencias. Si bien no son cifras destacadas, es importante recordar que estuvo ausente más de tres meses debido a una lesión ligamentaria. Además, cabe resaltar que actualmente se desempeña como mediocentro, dejando de lado su tradicional rol de extremo.
Próximo partido de Corinthians
El 'Timao' volverá a las canchas esta semana cuando enfrente a Bragantino este miércoles 5 de noviembre por la fecha 32 del Brasileirao. Este duelo será vital en la pelea por meterse en puestos de Copa Libertadores.
