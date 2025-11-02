Noriega cometió grave error en la defensa de Gremio y Corinthians de Carrillo anotó el 1-0

Erick Noriega no deja de ser tendencia en Brasil luego de que cometiera un grave error de salida tras un tiro libre que parecía inofensivo, pero que Corinthians de André Carrillo supo aprovechar para gritar el primer gol del partido por el Brasileirao. Mientras un jugador peruano sonríe, el otro se lamenta de forma momentánea.

Erick Noriega cometió blooper en la defensa de Gremio y Corinthians de André Carrillo anotó el 1-0

A los 15 minutos del primer tiempo, Corinthians, que tiene como titular al atacante peruano André Carrillo, obtuvo un córner a su favor, lo que le permitió anotar el único gol del partido hasta el momento.

Cuando la pelota parecía ser fácil para el arquero de Gremio, Tiago Volpi, Erick Noriega no supo despejar el balón y esta pasó por encima del peruano, dejándolo indefenso en el área del cuadro visitante. Con ello, los locales marcaron el gol con un gran cabezazo de Gustavo Henrique.

Tras anotar el tanto, los jugadores del Corinthians, incluido Carrillo, salieron a celebrar el primer gol, mientras que Noriega quedó en el suelo lamentando la parcial derrota de 1-0.

Cabe mencionar que Gremio y Corinthians se enfrentan por la jornada 31 del Brasileirao, en donde siguen en búsqueda de alcanzar puntos y clasificar al mejor torneo donde su posición los ubique.

Por el momento, ambos luchan por no salir de la zona de Copa Sudamericana, sin embargo, tienen posibilidades de aún clasificar a la Copa Libertadores, en caso de que logren victorias esenciales dentro del torneo brasileño.

El cuadro de André Carrillo podría obtener 42 puntos en caso de vencer a Gremio y se ubicaría en el puesto 9, a solo 6 unidades de alcanzar la clasificación al torneo más importante de Sudamérica.

Por su lado, el equipo de Erick Noriega se quedaría en el puesto 12 con 39 puntos, alejado de la zona de Libertadores y cerca de perder su cupo a la Copa Sudamericana 2026.