0
EN DIRECTO
Al Nassr vs Al Feiha EN VIVO con Cristiano Ronaldo
EN VIVO
Real Madrid vs Valencia hoy EN DIRECTO en el Bernabéu

¡Atención! DT de Gremio tomará tajante decisión con Erick Noriega para duelo ante Corinthians

Según Globo Esporte, el entrenador de Gremio, Mano Menezes tomará una firme medida con el defensa peruano Erick Noriega ante Corinthians por el Brasileirao.

Solange Banchon
DT de Gremio y la categórica medida que tomará con Erick Noriega ante Corinthians por el Brasileirao 2025
DT de Gremio y la categórica medida que tomará con Erick Noriega ante Corinthians por el Brasileirao 2025 | Composición: Líbero
COMPARTIR

Este domingo, Gremio de Erick Noriega irá hasta el Estadio Neo Química Arena para sostener un partido totalmente crucial en sus aspiraciones de clasificar a un torneo internacional el 2026. Su rival será Corinthians de André Carrillo en el marco de la fecha 31 del Brasileirao 2025. Bajo ese contexto, a tan solo un día del compromiso, desde Brasil indicaron la medida que tomará el DT Mano Menezes con el 'Samurái'.

DT de Burnley y la firme medida con Oliver Sonne para duelo ante Arsenal

PUEDES VER: ¡Oficial! DT de Burnley tomó contundente decisión con Oliver Sonne para partido ante Arsenal

La decisión que tomará el DT de Gremio con Erick Noriega ante Corinthians

Según el prestigioso diario Globo Esporte el estratega del 'Tricolor Gaúcho' no realizará modificaciones respecto al once que viene de vencer a Juventude, salvo un cambio de última hora. En esa línea, el exdefensa de Alianza Lima volverá a consolidarse nuevamente en la zaga del equipo ante el cuadro de la 'Culebra'.

Erick Noriega

Erick Noriega apunta al titularato contra Corinthians de André Carrillo

"Alineción del Gremio: Mano tiene la oportunidad de repetir el equipo después de cuatro meses. Tricolor tiene a sus titulares disponibles para el partido contra Corinthians el domingo", precisó el medio en su página web oficial.

Erick Noriega

En Brasil señalan que Erick Noriega será titular ante Corinthians

Erick Noriega jugó los 90 minutos en el triunfo de Gremio ante Juventude

Es válido resaltar que, el 'Samurái', Erick Noriega viene de completar los 90 minutos en la victoria por 3-1 de su equipo contra Juventude por la jornada 30 del Brasileirao 2025.

Bajas de Gremio ante Corinthians

De acuerdo a la información de Globo Esporte, el estratega Mano Menezes, sufrirá bajas realmente considerables como las de Marcos Rocha, William, Villasanti, Braithwaite, Rodrigo Ely, João Pedro y Balbuena por lesión.

¿Hasta cuándo es el contrato de Erick Noriega con Gremio?

El también pivote de la selección peruana, Erick Noriega tiene contrato con Gremio de Porto Alegre hasta diciembre de la temporada 2028. Su llegada al elenco brasileño se dio tras su buen nivel con Alianza Lima.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

Lo más visto

  1. Se fue sin pena ni gloria de Universitario y ahora está a un paso de ganar la Copa Sudamericana

  2. Al Nassr vs Al Feiha EN VIVO con Cristiano Ronaldo: ver transmisión online y gratis del partido

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano