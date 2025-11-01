¡Atención! DT de Gremio tomará tajante decisión con Erick Noriega para duelo ante Corinthians

Este domingo, Gremio de Erick Noriega irá hasta el Estadio Neo Química Arena para sostener un partido totalmente crucial en sus aspiraciones de clasificar a un torneo internacional el 2026. Su rival será Corinthians de André Carrillo en el marco de la fecha 31 del Brasileirao 2025. Bajo ese contexto, a tan solo un día del compromiso, desde Brasil indicaron la medida que tomará el DT Mano Menezes con el 'Samurái'.

La decisión que tomará el DT de Gremio con Erick Noriega ante Corinthians

Según el prestigioso diario Globo Esporte el estratega del 'Tricolor Gaúcho' no realizará modificaciones respecto al once que viene de vencer a Juventude, salvo un cambio de última hora. En esa línea, el exdefensa de Alianza Lima volverá a consolidarse nuevamente en la zaga del equipo ante el cuadro de la 'Culebra'.

Erick Noriega apunta al titularato contra Corinthians de André Carrillo

"Alineción del Gremio: Mano tiene la oportunidad de repetir el equipo después de cuatro meses. Tricolor tiene a sus titulares disponibles para el partido contra Corinthians el domingo", precisó el medio en su página web oficial.

En Brasil señalan que Erick Noriega será titular ante Corinthians

Erick Noriega jugó los 90 minutos en el triunfo de Gremio ante Juventude

Es válido resaltar que, el 'Samurái', Erick Noriega viene de completar los 90 minutos en la victoria por 3-1 de su equipo contra Juventude por la jornada 30 del Brasileirao 2025.

Bajas de Gremio ante Corinthians

De acuerdo a la información de Globo Esporte, el estratega Mano Menezes, sufrirá bajas realmente considerables como las de Marcos Rocha, William, Villasanti, Braithwaite, Rodrigo Ely, João Pedro y Balbuena por lesión.

¿Hasta cuándo es el contrato de Erick Noriega con Gremio?

El también pivote de la selección peruana, Erick Noriega tiene contrato con Gremio de Porto Alegre hasta diciembre de la temporada 2028. Su llegada al elenco brasileño se dio tras su buen nivel con Alianza Lima.