¡Oficial! DT de Burnley tomó contundente decisión con Oliver Sonne para partido ante Arsenal

A poco del partido ante Arsenal por la Premier League 2025-26, el estratega Scott Parker tomó una firme medida con el lateral peruano-danés, Oliver Sonne. ¿Qué pasó?

Solange Banchon
DT de Burnley y la firme medida con Oliver Sonne para duelo ante Arsenal
DT de Burnley y la firme medida con Oliver Sonne para duelo ante Arsenal | Burnley
Burnley de Oliver Sonne se alista para enfrentar HOY sábado a Arsenal, líder de la Premier League 2025-26 en el Estadio Turf Moor, sin embargo, a poco de este emocionante compromiso, el DT de los 'Clarets', Scott Parker tomó una drástica medida con el lateral de la selección peruana.

La decisión que tomó el DT de Burnley con Oliver Sonne ante Arsenal

Para asombro de los hinchas, y por séptima vez consecutiva el estratega decidió dejar fuera de la convocatoria al joven futbolista de la 'Bicolor', lo que genera una vez más gran preocupación sobre su actualidad deportiva.

Cabe mencionar que, el 'Vikingo' también había sido descartado para los recientes ncuentros de su equipo frente a Wolves, Leeds, Aston Villa, Manchester City, Nottingham Forest, y Liverpool de Inglaterra.

Burnley

Convocados de Burnley ante Arsenal por la Premier League

Sin embargo, la última vez que Sonne tuvo minutos con los 'Clarets' en la Premier League, fue el pasado 30 de agosto del presente año, cuando Burnley se midió ante Manchester City por la jornada 3 del certamen inglés. En dicho cotejo, los 'Diablos Rojos' ganaron por un marcador de 3-2.

Números de Oliver Sonne con Burnley esta temporada

De acuerdo a las estadísticas, el ex Silkeborg de Dinamarca, registra 5 partidos oficiales con Burnley, entre la Premier League 2025-26, y la EFL Cup 25/26. El lateral derecho logró sumar un tanto, además de un aproximado de 283 minutos en lo que va de la temporada.

Valor en el mercado de Oliver Sonne

Según el prestigioso portal internacional, Transfermarkt, Oliver Sonne se cotiza actualmente en 4 millones de euros, un valor que se ha ido incrementando durante los últimos meses, considerando su gran proyección futbolística.

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

