Burnley filtra imágenes de Oliver Sonne y toma decisión de cara al partido ante Arsenal: "Con..."

Oliver Sonne es visto en el equipo de Burnley luego de no ser considerado en la Premier League. El equipo inglés sorprende con decisión de cara al partido ante Arsenal.

Diego Medina
Oliver Sonne es visto en el equipo de Burnley para impacto de hinchas.
Oliver Sonne es visto en el equipo de Burnley para impacto de hinchas. | Foto: Burnley
Luego de semanas, Oliver Sonne reapareció en las redes sociales de Burnley tras no ser considerado en los últimos compromisos de la Premier League. El lateral danés-peruano impactó a millones de aficionados al no sumar minutos en el torneo inglés, pero ahora ha aparecido para impacto de los seguidores.

En primera instancia, Burnley activó su cuenta de Instagram para publicar la llegada de sus jugadores a los entrenamientos del primer equipo. En ella, se ve como última fotografía a Oliver Sonne, quien luce casual para luego vestir con la ropa de entrenamiento del conjunto 'violeta'.

El equipo de Inglaterra lanzó una breve descripción con la imagen de Sonne en el que se lee "Llegando con estilo". La indumentaria de nuestro compatriota dejó pasmados a los responsables de Burnley, quienes demuestran públicamente que el plantel sigue considerando al lateral de cara a los siguientes compromisos.

Burnley, Oliver Sonne

Burnley publica luego de semanas una foto de Oliver Sonne.

Oliver Sonne junto al primer equipo de Burnley

En medio de esta postal, Burnley tomó la decisión de seguir compartiendo imágenes de la interna del equipo. Varios rumores indicaban que Oliver Sonne no estaba siendo considerado, pero en un reciente video se ve al lateral de la Bicolor con el uniforme del equipo y concentrado con sus compañeros de cara al partido ante Arsenal.

De esta manera, crece las posibilidades de ver a Oliver Sonne entre los convocados para el duelo ante Arsenal por la Premier League de Inglaterra. Actualmente, el plantel está entre los últimos lugares, pero lejos de la zona de descenso. Es por ello, que el comando técnico desea a sus jugadores en óptimas condiciones para el choque ante los 'Gunners'.

Burnley vs Arsenal por Premier League: fecha, día, hora y canal confirmado

Burnley de Oliver Sonne enfrenta a Arsenal en la siguiente jornada de la Premier League de Inglaterra. Este choque está programado para el sábado 1 de noviembre a partir de las 10:00 hora peruana (15:00 horas GMT). La transmisión del cotejo va por la señal en vivo de Disney Plus para toda Latinoamérica.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

