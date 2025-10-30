Burnley filtra imágenes de Oliver Sonne y toma decisión de cara al partido ante Arsenal: "Con..."

Luego de semanas, Oliver Sonne reapareció en las redes sociales de Burnley tras no ser considerado en los últimos compromisos de la Premier League. El lateral danés-peruano impactó a millones de aficionados al no sumar minutos en el torneo inglés, pero ahora ha aparecido para impacto de los seguidores.

En primera instancia, Burnley activó su cuenta de Instagram para publicar la llegada de sus jugadores a los entrenamientos del primer equipo. En ella, se ve como última fotografía a Oliver Sonne, quien luce casual para luego vestir con la ropa de entrenamiento del conjunto 'violeta'.

El equipo de Inglaterra lanzó una breve descripción con la imagen de Sonne en el que se lee "Llegando con estilo". La indumentaria de nuestro compatriota dejó pasmados a los responsables de Burnley, quienes demuestran públicamente que el plantel sigue considerando al lateral de cara a los siguientes compromisos.

Burnley publica luego de semanas una foto de Oliver Sonne.

Oliver Sonne junto al primer equipo de Burnley

En medio de esta postal, Burnley tomó la decisión de seguir compartiendo imágenes de la interna del equipo. Varios rumores indicaban que Oliver Sonne no estaba siendo considerado, pero en un reciente video se ve al lateral de la Bicolor con el uniforme del equipo y concentrado con sus compañeros de cara al partido ante Arsenal.

De esta manera, crece las posibilidades de ver a Oliver Sonne entre los convocados para el duelo ante Arsenal por la Premier League de Inglaterra. Actualmente, el plantel está entre los últimos lugares, pero lejos de la zona de descenso. Es por ello, que el comando técnico desea a sus jugadores en óptimas condiciones para el choque ante los 'Gunners'.

(VIDEO: Burnley - Oliver Sonne junto al equipo)

Burnley vs Arsenal por Premier League: fecha, día, hora y canal confirmado

Burnley de Oliver Sonne enfrenta a Arsenal en la siguiente jornada de la Premier League de Inglaterra. Este choque está programado para el sábado 1 de noviembre a partir de las 10:00 hora peruana (15:00 horas GMT). La transmisión del cotejo va por la señal en vivo de Disney Plus para toda Latinoamérica.