Burnley tomó drástica medida con Oliver Sonne para partido ante Leeds United por Premier League

A poco de la reanudación de la Premier League para Burnley, se conoció que el DT Scott Parker tomó severa medida con Oliver Sonne para duelo clave de la temporada ante Leeds United. El equipo violeta es local en esta jornada del certamen inglés, pero decidió excluir en la nómina a nuestro compatriota.

Oliver Sonne no fue considerado en el Burnlet vs Leeds United

Mediante las redes sociales, se hizo oficial la alineación de Burnley para el duelo ante Leeds United por la octava jornada de la Premier League. Oliver Sonne no forma parte del once titular de la escuadra 'clarete', así como aquellos jugadores que se encuentran en la banca de suplentes.

Alineación de Burnley sin Oliver Sonne.

De esta manera, Oliver Sonne sigue sin sumar minutos en la Premier League, luego de haber sido considerado en anteriores compromisos. De hecho, el lateral marcó un gol pero en la Caraboa Cup, pero terminó perdiendo peso para lo que resta de la temporada.

Números de Oliver Sonne con Burnley en la temporada 2025/2026

Oliver Sonne ha afrontado un total de cinco partidos con Burnley en la presente temporada europea. Registra tres cotejos en Premier League y dos en la Carabao Cup. Tiene un gol con los violetas en 283 minutos jugados.

Oliver Sonne es el más caro de la selección peruana

En los últimos días, el reconocido portal "Transfermarkt" confirmó oficialmente que Oliver Sonne es el futbolista peruano más caro al cierre del 2025. Con una cifra de 4 millones de euros, el lateral de 24 años se impone ante sus compañeros, pese a no tener la continuidad esperada en Burnley y la misma Bicolor.

De esta manera, se espera que el jugador poco a poco vaya resolviendo sus temas deportivos, con el fin de seguir elevando su nivel y mayor presencia en una de las ligas top de Europa como lo es la Premier League.