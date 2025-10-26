Burnley tomó severa medida con Oliver Sonne en una nueva jornada de Premier League ante Wolves

Uno de los partidos de este fin de semana en la Premier League es el que protagonizarán Wolves vs Burnley de Oliver Sonne. Nuestro compatriota no viene siendo considerado en los últimos cotejos de la temporada, por lo que hubo mucho expectativa para ver si tendría un regreso de ensueño para este domingo 26 de octubre.

Oliver Sonne fuera de lista en el Burnley vs Wolves

Una vez más, el comando técnico decidió dejar fuera de la convocatoria a Oliver Sonne para el duelo de Premier League ante Wolves. Nuestro compatriota sigue sin sumar minutos desde su última etapa con la selección peruana en Eliminatorias, lo que genera mucha alerta de cara a la siguiente fecha FIFA de la selección peruana.

A través de las redes sociales, se hizo oficial la alineación de Burnley para enfrentar a Wolves en esta novena jornada de Premier League. El danés-peruano no forma parte del 11 titular, así como los futbolistas que están a disposición en la banca de suplentes.

Oliver Sonne nuevamente fuera de lista en Burnley.

Números de Oliver Sonne en la Premier League 2025

En lo que va de la presente temporada en Europa, Oliver Sonne ha afrontado un total de tres partidos en la Premier League. En una sola ocasión fue titular y se dio en la primera jornada ante Tottenham. Luego de ello, fue pieza de recambio ante Sunderland y Manchester United. Posterior a esto, ha habido seis partidos por delante y no formó parte de la convocatoria.

En el caso de la EFL Cup de Inglaterra, Oliver Sonne afrontó ambos partidos que tuvieron en calendario ante Derby y Cardiff. Contra el primer rival, nuestro compatriota se vistió de '9' y anotó su primer gol con camiseta 'violeta'. Pese a ello, no logró consolidarse en el equipo y, de momento, no hay un informe oficial del club o comando técnico para conocer la situación real del lateral de la selección peruana.