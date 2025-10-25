DT de Corinthians dio categórica opinión sobre rendimiento de André Carillo: "Estoy muy..."

0
Dorival Junior, DT de Corinthians, declaró en conferencia tras vencer a Vitoria por el Brasileirao y dio una potente opinión sobre el regreso de André Carrillo a las canchas.

Angel Curo
DT de Corinthians dio categórica opinión sobre rendimiento de André Carillo | Composición: Líbero
André Carillo volvió a las canchas tras superar un dura lesión ligamentaria y fue titular en la victoria de Corinthians por 1-0 ante Vitoria en la fecha 30 del Brasileirao. La 'Culebra' no tuvo su mejor noche en cuanto a su rendimiento, pero demostró que se encuentra mejor físicamente. Ante ello, el DT Dorival Junior no tardó en opinar con contundencia sobre su retorno.

El futbolista peruano volvió a tener minutos de juego después de más de dos meses de ausencia, motivo por el cual evidenció cierta falta de ritmo en distintos pasajes del encuentro. Debido a ello, el técnico Dorival Junior decidió reemplazarlo a los 62 minutos con el objetivo de darle mayor frescura y dinamismo al equipo, movimiento que terminó dando resultado, ya que, sin Carrillo en cancha, Corinthians consiguió el gol del triunfo.

¿Qué dijo el DT de Corinthians sobre el rendimiento de André Carrillo?

Tras el compromiso, durante la conferencia de prensa, al estratega brasileño se le consultó por el regreso de André Carrillo al once titular. Al respecto, Dorival Junior expresó su satisfacción por volver a contar con el atacante peruano y resaltó su dedicación durante el proceso de recuperación.

Asimismo, el entrenador sorprendió al mostrarse en desacuerdo con las críticas que recibió el jugador por parte de algunos medios y aficionados, asegurando que está contento con su desempeño y convencido de que volverá a ser pieza clave en la recta final del torneo. Sin embargo, reconoció que aún debe seguir afinando detalles en su rendimiento.

Video: Corinthians

"Hemos acompañado su evolución. Ha venido trabajando muy duro y sentía que podía rendir 45 minutos o más. Estoy muy feliz por eso; ha vuelto a ser el mismo de siempre. Ahora, el proceso continúa, seguimos buscando una mejoria y ahora sumamos a un jugar más para ayudarnos en un momento tan importante del campeonato", declaró el técnico brasileño.

Estadísticas de André Carrillo en su regreso con Corinthians

De acuerdo con la data del portal especializado Sofascore, André Carrillo tuvo una actuación discreta en su retorno a las canchas. El atacante peruano registró un 87 % de efectividad en los pases, mostrando solvencia en la circulación del balón.

No obstante, su influencia en la faceta defensiva fue limitada, ya que solo logró tres recuperaciones a lo largo del compromiso. Por esa razón, recibió una calificación de 6.4 puntos, la segunda más baja entre los jugadores del ‘Timao’.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

