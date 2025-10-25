Medio brasileño calificó con dureza a André Carrillo tras victoria de Corinthians: "Le falta..."

André Carillo fue la gran sorpresa de la semana luego de reaparecer como titular en el últimos partido del Corinthians. Sin embargo, no tuvo el mejor retorno pese a que su equipo venció por la mínima a Vitoria en la fecha 30 del Brasileirao. Tras el pitazo final, un reconocido medio brasileño no dudó en opinar sobre su desempeño.

Medio brasileño calificó con dureza a André Carrillo

André Carrillo volvió a pisar los campos de juego tras varios meses de ausencia por lesión y sorprendió al iniciar como titular. Sin embargo, el atacante peruano no logró brillar como en otras ocasiones y fue reemplazado a los 62 minutos del encuentro.

La ‘Culebra’ demostró estar recuperado físicamente para seguir siendo tomado en cuenta por el 'Timao', aunque se le notó falto de ritmo y sin la chispa habitual que caracteriza su juego. En esa línea, el reconocido medio brasileño 'GeGlobo' fue crítico con su actuación y señaló que aún debe reencontrarse con su mejor versión técnica.

"Regresó al equipo y jugó toda la primera parte y otros 15 minutos de la segunda, mostrando una mejoría física, pero aún le falta la calidad técnica que tuvo antes. Tendrá que encontrar la manera de volver", mencionó el citado medio.

GeGlobo criticó a André Carrillo por su actuación con Corinthians

Además de la crítica, el medio le otorgó una calificación de 5 puntos, una de las más bajas del plantel, mientras que los hinchas coincidieron al darle 5.7, reflejando que esperan mucho más del atacante nacional.

Próximo partido de Corinthians

Los hinchas peruanos tendrán una cita imperdible en la próxima jornada del Brasileirao, cuando el Corinthians enfrente al Gremio por la fecha 31 del torneo. El duelo está programado para el domingo 2 de noviembre a las 2:00 p.m. (hora peruana).

Este compromiso tendrá un atractivo adicional: será un enfrentamiento entre peruanos, pues en el conjunto de Gremio milita Erick Noriega, quien se ha consolidado como una de las revelaciones del cuadro ‘Tricolor’ y buscará evitar que André Carrillo destaque en el campo.