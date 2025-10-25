Campeón argentino busca firmar a figura de 19 años que puede jugar con Perú: "Contrato..."

La selección peruana atraviesa un proceso de reestructuración deportiva bajo el mando interino de Manuel Barreto, donde busca promover a jóvenes figura y hacer el ansiado recambio generacional. En medio de ello, un futbolista de 19 años, que apunta a ponerse la 'Bicolor' ha despertado la atención de un club grande de Argentina para reforzar su equipo.

Iarley Alayo, 'joya' peruana de 19 años, puede firmar con un campeón argentino

El balompié nacional continúa siendo cuna de grandes talentos que buscan abrirse paso a nivel internacional, y en ese contexto ha surgido el nombre de Iarley Alayo, joven promesa nacional de tan solo 19 años. Formado en las divisiones menores de Sport Boys, esta joven figura atraviesa un gran momento en el Club Atlético Huracán de Argentina, institución que ha sido campeona en cinco ocasiones de la Liga Profesional Argentina.

De acuerdo con la información del periodista Ernesto Macedo, el futbolista ha causado una grata impresión en el cuerpo técnico del ‘Globo’, que ya evalúa promoverlo al primer equipo y ofrecerle su primer contrato profesional, una posibilidad que impulsaría su carrera.

Iarley Alayo, peruano de 19 años, puede firmar por Huracán.

"Iarley Alayo es una de las gratas apariciones de jóvenes peruanos en el exterior. El lateral izquierdo forma parte de la reserva de Huracán. Me informan que ‘El Globo’ tiene la intención de promover al primer equipo y hacer el contrato profesional. Se formó en Sport Boys", indicó el citado comunicador en su cuenta de 'X'.

Es importante destacar que el lateral ya ha tenido la oportunidad de entrenar con el plantel principal de Huracán en diversas ocasiones, aunque en calidad de invitado. De concretarse esta posibilidad, el jugador tendrá que pelear por un puesto en la oncena titular y comenzar a forjar su nombre en una de las ligas más competitivas de Sudamérica.

Iarley Alayo podría vestir la camiseta de la selección peruana

Iarley Alayo, hijo del entrenador Juan Alayo, también dejó huella en las divisiones menores de Sport Boys, lo que le permitió ser convocado en varias ocasiones por la selección peruana Sub-17 en el año 2022. Gracias a su proyección y rendimiento, no sería descabellado pensar que en un futuro cercano pueda ser considerado en la selección absoluta.

Actualmente, en un contexto donde la ‘Bicolor’ busca renovar su plantel y darle protagonismo a los jóvenes talentos de cara a las próximas Eliminatorias Sudamericanas, el perfil de Alayo resulta muy atractivo para el comando técnico de Manuel Barreto, que sigue de cerca a los nuevos valores peruanos en el extranjero.