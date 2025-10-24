- Hoy:
Corinthians toma drástica decisión sobre André Carrillo tras meses de inactividad
André Carrillo no ha tenido minutos con Corinthians tras lesionarse y el club brasileño sorprendió con una importante noticia para sorpresa de los hinchas.
El fútbol continúa en Brasil y Corinthians lucha por mantenerse en una mejor posición en la tabla cuando enfrente al Vitória este fin de semana. En la previa de este encuentro, se conoció una sorpresiva noticia sobre André Carrillo, quien no ha venido jugando partidos en los últimos dos meses.
Como se recuerda, la ‘Culebra’ se lesionó y tuvo que ser intervenido, lo que le impidió ser parte de varios encuentros del ‘Timao’. Tiempo después, y previo al compromiso por el Brasileirao, el club del seleccionado peruano tomó una drástica decisión con él, lo que ha generado diversas reacciones.
Corinthians captó la atención de los hinchas sobre André Carrillo
"¡(André) Carrillo se ha recuperado de su lesión y estará con la delegación en el viaje a Bahía!", indica la publicación del elenco brasileño. Aunque no se afirma su presencia en la cancha contra Vitória, lo cierto es que su regreso genera mucha ilusión en la hinchada luego de compartirse un video de los entrenamientos.
(Video: Corinthians)
Dicho clip muestra a la ‘Culebra’ realizando los trabajos respectivos junto al resto del plantel, siendo una grata noticia no solo para los aficionados, también para sus propios compañeros. Según la lista de convocados para el duelo en Bahía, el técnico Dorival Júnior decidió llamarlo.
Cabe señalar que el atacante nacional es uno de los jugadores peruanos que ha sabido resaltar en el fútbol extranjero. Ahora, con la camiseta de Corinthians de Brasil, espera lograr todos los objetivos en la temporada tras quedar fuera de la Copa Sudamericana meses atrás.
André Carrillo: clubes en los que jugó
- Alianza Lima (Perú)
- Sporting Lisboa (Portugal)
- Benfica (Portugal)
- Watford (Inglaterra)
- Al Hilal (Arabia Saudita)
- Al-Qadisiyah (Arabia Saudita)
