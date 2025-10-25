- Hoy:
¡Mal regreso! El errado pase de André Carrillo en ataque que Corinthians lamentó - VIDEO
André Carrillo volvió a jugar en Corinthians en partido frente a Vitória por el Brasileirao, pero mostró algunos errores que los hinchas no esperaban.
Corinthians y Vitória se enfrentaron por una nueva fecha del Brasileirao en el estadio Manoel Barradas de Bahía. André Carrillo, quien inició el encuentro de titular tras estar semanas sin jugar por lesión, formó parte del juego del ‘Timao’, pero con algunos errores en los pases como el que se registró durante el primer tiempo.
PUEDES VER: Ampuero, ex Universitario, dejó firme mensaje tras darle triunfo a Cusco FC: "Equipo de..."
Aunque recién volvió a tener minutos en un partido, lo cierto es que intentó lucirse desde este compromiso que terminó con victoria para el equipo de Dorival Júnior por 1-0. La ‘Culebra’ quiere recuperar su mejor versión, aquella que le permitió recibir elogios en más de una ocasión en Brasil.
André Carrillo jugó en el partido Corinthians vs Vitória
Transcurría el minuto 27 de la parte inicial y el futbolista peruano participó de un contragolpe con Memphis Depay que esperaba el pase adelante, pero André Carrillo decidió mal y entregó el balón errado, terminando así con el ataque del ‘Timao’ para el lamento de los hinchas.
(Video: Premiere)
André Carrillo y los clubes en los que jugó
- Alianza Lima (Perú)
- Sporting Lisboa (Portugal)
- Benfica (Portugal)
- Watford (Inglaterra)
- Al Hilal (Arabia Saudita)
- Al-Qadisiyah (Arabia Saudita)
Próximo partido de Corinthians por el Brasileirao
Luego de vencer a Vitória en el estadio Manoel Barradas de Bahía, Corinthians de André Carrillo tendrá un nuevo reto en el Brasileirao cuando enfrente a Gremio de Porto Alegre, el próximo domingo 2 de noviembre.
