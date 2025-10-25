Ampuero, ex Universitario, dejó firme mensaje tras darle triunfo a Cusco FC: "Equipo de..."

Cusco FC derrotó 1-0 a Atlético Grau por la fecha 16 del Torneo Clausura y le puso más de emoción a la lucha por el título de Universitario de Deportes, pues con este resultado la celebración del tricampeonato de la ‘U’ deberá esperar un poco más. Tras el pitazo final del árbitro en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Álvaro Ampuero se pronunció.

Cabe mencionar que el conjunto piurano sorprendió en gran parte del encuentro, pues salió con todo en busca de los tres puntos; sin embargo, los ‘Guerreros dorados’ aprovecharon la más clara que tuvieron a través del exjugador del cuadro crema, quien no dudó en celebrar el triunfo en casa.

¿Qué dijo Álvaro Ampuero tras victoria de Cusco FC sobre Atlético Grau?

"Feliz por el gol. Venía tiempo sin poder hacer uno y contento porque ayudó al equipo de alguna manera en un momento clave para nosotros. Creo que nunca renunciamos a lo que tratamos de proponer, siempre jugamos a lo mismo. Hoy Atlético Grau nos planteó un buen partido como siempre lo hace y creo que lo intentamos siempre”, dijo el exfutbolista de la ‘U’ a las cámaras de L1 MAX.

(Video: L1 MAX)

Asimismo, resaltó el juego del equipo de Ángel Comizzo, que contó con Raúl Ruidíaz en el ataque, pero no pudo concretar. Álvaro Ampuero dijo que estos son encuentros muy parejos en los que tuvieron que estar muy concentrados para defenderse.

“Partido duro como lo son todos con Grau, como han sido todos este año. La verdad que es un buen equipo, Son partidos muy parejos. Intentamos, ellos también tuvieron, y gracias a Dios pudimos hacer el gol y defender las que tuvieron”, agregó.

Álvaro Ampuero: valor en el mercado

Según Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, Álvaro Ampuero tiene un valor en el mercado actual de 225 mil €.

Próximo partido de Cusco FC por el Torneo Clausura 2025

Luego del triunfo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco FC enfrentará en la siguiente fecha del Torneo Clausura a Alianza Universidad, el próximo domingo 2 de noviembre.