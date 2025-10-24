- Hoy:
Cusco FC vs Atlético Grau EN VIVO por L1 MAX: a qué hora juega, pronóstico y dónde ver
Cusco FC vs Atlético Grau miden fuerzas EN VIVO por la jornada 16 del Torneo Clausura 2025 desde el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Sigue la trasmisión de este compromiso.
Cusco FC vs Atlético Grau se enfrentarán este sábado 25 de octubre por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025. Los cusqueños buscan hacerse fuerte en casa y poder seguir con opciones en la pelea por el título. Este compromiso se desarrollará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega desde las 6:00 p.m. (hora peruana) y contará con la transmisión EN VIVO por L1 MAX.
¿A qué hora juega Cusco FC vs Atlético Grau?
Entérate de los horarios confirmados en los diversos países para que no te pierdas ningún instante del partido entre Cusco FC vs Atlético Grau correspondiente a la jornada 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.
- Perú, Ecuador y Colombia: 6:00 p.m.
- Chile, Bolivia y Venezuela: 7:00 p.m.
- Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 8:00 p.m.
- México y Centroamérica: 5:00 p.m.
- Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 7:00 p.m.
- España: 1:00 a.m. (del domingo)
¿Dónde ver Cusco FC vs Atlético Grau EN VIVO?
El encuentro entre Cusco FC vs Atlético Grau será transmitido mediante la señal de L1 MAX (antes Liga MAX), la cual está disponible en los principales servicios de cable. De igual forma podrás visualizar el partido EN VIVO ONLINE por vía streaming mediante las plataformas de L1 MAX, DGO, Fanatiz y Zapping.
- DirecTV: Canal 1604 HD / 604 SD
- Best Cable: Canal 6.2 HD / 12 SD
- Latin Cable: Canal 40.3 HD / 23 SD
- Cable Mundo Perú: Canal 3.3 HD / 3 SD
- Cable Visión Perú: Canal 48.1 HD / 149 SD
- Claro TV: Canal 510 HD / 10 SD
Previa del partido Cusco FC vs Atlético Grau por el Torneo Clausura de Liga 1
Cusco FC llega a este partido con la motivación de haber logrado un vital triunfo por 2-1 ante Cienciano en la última jornada del Torneo Clausura. Los 'Dorados' buscan conseguir los tres puntos para poder seguir con opciones de pelear el título del segundo campeonato del año, aunque saben que no dependen de si mismos.
Cusco FC busca seguir en la pelea por el título del Torneo Clausura 2025.
La buena noticia para la escuadra dirigida por Miguel Rondelli es el regreso de su máxima figurada: Facundo Callejo. El delantero se ausentó en el último partido tras haber recaído de su lesión y, tras intensas sesiones de recuperación se perfila para retornar al titularato. Sin embargo, en caso no logre estar al 100 %, su lugar en el once lo ocupará Juan Tévez es uno de los goleadores con 10 anotaciones.
Por su parte, Atlético Grau está obligado a sumar una victoria y así cortar su racha negativa de 3 partidos sin poder ganar. Los 'Albos' han mostrado un rendimiento muy irregular en este segundo tramo de la temporada, pero se emocionan con poder dar el golpe ante uno de los equipos más fuertes del torneo.
Atlético Grau encadena una racha negativa de 3 partidos sin ganar.
Los dirigidos por el DT Ángel Comizzo contarán con el regreso de Raúl Ruidíaz, su máxima estrella. El delantero no pudo disputar el último partidos por suspensión y ahora volverá en buscar de apoyar a su equipo en este compromiso. Además, en caso logren ganar este partido habrán asegurado su permanencia en la Liga 1 2026.
Cusco FC vs Atlético Grau: posibles alineaciones
Cusco FC: Pedro Díaz: Marlon Ruidias, Aldair Fuentes, Carlos Gamarra, Álvaro Ampuero; Oswaldo Valenzuela, Carlos Diez; Nicolás Silva, Iván Colman; Lucas Colitto y Facundo Callejo.
Atlético Grau: Patricio Álvarez; José Bolívar, Daniel Franco, Rodrigo Tapia, Jherson Reyes; Juan Garro, Diego Soto, Rafael Guarderas, Rodrigo Vilca; Neri Bandiera y Tomás Sandoval.
Cusco FC vs Atlético Grau: pronóstico y cuánto paga en apuestas
Sobre el papel, Cusco FC es el principal favorito para poder quedarse con la victoria ante Atlético Grau. A continuación, te dejamos las cuotas en las principales casa de apuesta para que realices tu mejor jugada.
|Apuestas
|Cusco FC
|Empate
|Atlético Grau
|Betsson
|1.82
|2.60
|5.60
|Betano
|1.67
|2.90
|6.10
|Bet365
|2.00
|2.70
|6.00
|1.961xBet
|1.96
|2.70
|6.07
Últimos partidos de Cusco FC
- 18/10/2025 | Cienciano 1-2 Cusco FC
- 12/10/2025 | Cusco FC 1-1 Comerciantes Unidos
- 04/10/2025 | Los Chankas 2-1 Cusco FC
- 30/09/2025 | Cusco FC 4-0 Deportivo Garcilazo
- 27/09/2025 | Universitario 3-2 Cusco FC
Últimos partidos de Atlético Grau
- 19/10/2025 | Atlético Grau 0-2 UTC
- 05/10/2025 | Atlético Grau 0-0 Melgar
- 01/10/2025 | Alianza Lima 2-1 Atlético Grau
- 26/10/2025 | Atlético Grau 3-1 Sport Huancayo
- 22/09/2025 | Atlético Grau 1-1 Sport Boys
Cusco FC vs Atlético Grau: estadio
Cusco FC y Atlético Grau medirán fuerzas en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, recinto situado en Cusco y que cuenta con una capacidad para 42,056 espectadores.
El Estadio Inca Garcilaso de la Vega albergará el partido de Cusco FC vs Atlético Grau.
