Partidos de hoy EN VIVO, sábado 25 de octubre: programación, horarios y dónde ver

Sigue las emociones de los partidos que se realizarán HOY sábado 25 de octubre. Por la Liga 1, Cusco FC se medirá contra Atlético Grau en un duelo que puede definir el título del Clausura. En la Bundesliga, Bayern Múnich enfrentará a Borussia, en Francia, PSG visitará a Brest. Por la Premier League, el Manchester United, Liverpool, Chelsea y Newcastle saltarán a la cancha.
Partidos de hoy por la Liga 1
|Horarios
|Partidos
|Canales
|13:00
|Ayacucho vs. Deportivo Garcilaso
|L1 MA
|15:15
|Alianza Atlético vs. Cienciano
|L1 MAX
|18:00
|Cusco vs Atlético Grau
|L1 MAX
Partidos de hoy por la Bundesliga
|Horarios
|Partidos
|Canales
|08:30
|Augsburgo vs. RB Leipzig
|Disney Plus
|08:30
|Borussia M'gladbach vs. Bayern Múnich
|ESPN y Disney Plus
|08:30
|Eintracht Fráncfort vs. St. Pauli
|Disney Plus
|08:30
|Hamburgo vs. Wolsburgo
|Disney Plus
|08:30
|Hoffenheim vs. Heidenheim
|Disney Plus
|11:30
|Borussia Dortmund vs. Colonia
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Premier League
|Horarios
|Partidos
|Canales
|09:00
|Chelsea vs. Sunderland
|ESPN 2 y Disney Plus
|09:00
|Newcastle vs. Fulham
|Disney Plus
|11:30
|Manchester United vs Brighton
|Disney Plus
|14:00
|Brentford vs. Liverpool
|ESPN y Disney Plus
Partidos de hoy por la Ligue 1
|Horarios
|Partidos
|Canales
|10:00
|Brest vs. PSG
|ESPN y Disney Plus
|12:00
|Mónaco vs. Toulouse
|Disney Plus
|14:05
|Lens vs. Marsella
|Disney Plus
Partidos de hoy por la Serie A
|Horarios
|Partidos
|Canales
|08:00
|Parma vs. Como
|Disney Plus
|08:00
|Udinese vs. Lecce
|Disney Plus
|11:00
|Nápoles vs. Inter
|ESPN y Disney Plus
|13:4
|Cremonese vs. Atalanta
|Disney Plus
Partidos de hoy por la LaLiga EA Sports
|Horarios
|Partidos
|Canales
|7:00
|Girona vs. Real Oviedo
|ESPN 2 y Disney Plus
|09:15
|Espanyol vs. Elche
|DGO y DSports
|11:30
|Athletic Club vs. Getafe
|Disney Plus
|14:00
|Valencia vs. Villarreal
|ESPN 2 y Disney Plus
Partidos de hoy por el Mundial Femenino Sub 17
|Horarios
|Partidos
|Canales
|08:00
|Colombia vs Corea del Sur
|DSports
|08:00
|Ivory Coast vs. España
|FIFA +
|11:00
|Samoa vs. Nigeria
|FIFA +
|11:00
|Canadá vs Francia
|FIFA+
|14:00
|Nueva Zelanda vs. Zambia
|FIFA+
|14:00
|Paraguay vs. Japón
|FIFA+
Partidos de hoy por la Liga de Arabia Saudita
|Horarios
|Partidos
|Canales
|09:40
|Al Qasisiya vs. Al Okhdood
|9:55
|Al Shabab vs. Damac
|13:00
|Al Hazem vs Al Nassr
Partidos de hoy por la Liga de Australia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|01:00
|Melbourne City vs. Perth Glory
|3:35
|Sydney FC vs Central Coast Mariners
|21:00
|Wellington Phoenix vs. Brisbane Bar
Partidos de hoy por la Copa Paceña
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Academia del Balompié vs. Universitario de Vinto
|Betano
|16:30
|Guabirá vs. Blooming
|Betano
|19:00
|Aurora vs. Always Ready
|Betano
Partidos de hoy por Brasileirao
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Atlético MG vs. Ceará
|Fanatiz y Bet365
|14:00
|Vitória vs. Corinthians
|Fanatiz
|15:30
|Fluminense vs. Internacional
|Fanatiz
|16:30
|Sport Recife vs. Mirassol
|Fanatiz
|17:30
|Fortaleza vs. Flamengo
|Fanatiz
|19:30
|Sao Paulo vs. Bahia
|Fanatiz
Partidos de hoy por la Liga Chilena
|Horarios
|Partidos
|Canales
|13:00
|La Serena vs. Audax
|Bet365
|15:30
|Huachipato vs. Deportes Iquique
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga Colombiana
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Envigado vs. Boyacá Chicó
|Bet 365 y Win + Futbol
|15:00
|Deportes Tolima vs. Deportivo Cali
|RCN Nuestra Tele y Bet 365
|16:10
|Atlético Bucaramanga vs. Llaneros
|Win + Futbol
|18:20
|Santa Fe vs. Millonarios
|RCN Nuestra Tele y Bet 365
|21:30
|Once Caldas vs. Unión Magdalena
|Win + Futbol
Partidos de hoy por la Liga de Costa Rica
|Horarios
|Partidos
|Canales
|12:00
|ADR Jicaral vs. Cofutpa
|14:00
|Escorpiones vs. Pitbulls
Partidos de hoy por la Liga Pro
|Hora
|Partido
|Canal
|14:00
|Mushuc Runa vs. Manta
|El Canal del Fútbol y Zapping
|16:30
|Barcelona SC vs. Libertad
|El Canal del Fútbol 2 y Zapping
|19:00
|Dep. Cuenca vs. Aucas
|El Canal del Fútbol 2 y Zapping
Partidos de hoy por la Liga MX
|Horarios
|Partidos
|Canales
|18:00
|Tigres vs. Tijuana
|21:00
|León vs Pumas
|VIX
|21:07
|Guadalajara vs. Atlas
|22:05
|Cruz Azul vs Monterrey
|VIX
Partidos de hoy por la Copa de Primera
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:30
|Atlético Tembetary vs. Sportivo Luqueño
|DirecTV Sports
|18:00
|Sportivo Trinidense vs. 2 de Mayo
|DirecTV Sports
Partidos de hoy por la Liga de Uruguay
|Horarios
|Partidos
|Canales
|11:30
|Juventud vs. Plaza Colonia
|Disney Plus
|14:00
|Cerro vs. Peñarol
|Disney Plus
|16:30
|Cerro Largo vs. Racing Montevideo
|Disney Plus y GOL TV
Partidos de hoy por la Liga de Venezuela
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:30
|Monagas vs. La Guaira
|18:30
|Puerto Cabello vs. Zamora
La programación está de acuerdo al horario de Perú, Ecuador y Colombia.