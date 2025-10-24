Partidos de hoy EN VIVO, sábado 25 de octubre: programación, horarios y dónde ver

Sigue las emociones de los partidos que se realizarán HOY sábado 25 de octubre. Por la Liga 1, Cusco FC se medirá contra Atlético Grau en un duelo que puede definir el título del Clausura. En la Bundesliga, Bayern Múnich enfrentará a Borussia, en Francia, PSG visitará a Brest. Por la Premier League, el Manchester United, Liverpool, Chelsea y Newcastle saltarán a la cancha.

Partidos de hoy por la Liga 1

Horarios Partidos Canales 13:00 Ayacucho vs. Deportivo Garcilaso L1 MA 15:15 Alianza Atlético vs. Cienciano L1 MAX 18:00 Cusco vs Atlético Grau L1 MAX

Partidos de hoy por la Bundesliga

Horarios Partidos Canales 08:30 Augsburgo vs. RB Leipzig Disney Plus 08:30 Borussia M'gladbach vs. Bayern Múnich ESPN y Disney Plus 08:30 Eintracht Fráncfort vs. St. Pauli Disney Plus 08:30 Hamburgo vs. Wolsburgo Disney Plus 08:30 Hoffenheim vs. Heidenheim Disney Plus 11:30 Borussia Dortmund vs. Colonia Disney Plus

Partidos de hoy por la Premier League

Horarios Partidos Canales 09:00 Chelsea vs. Sunderland ESPN 2 y Disney Plus 09:00 Newcastle vs. Fulham Disney Plus 11:30 Manchester United vs Brighton Disney Plus 14:00 Brentford vs. Liverpool ESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por la Ligue 1

Horarios Partidos Canales 10:00 Brest vs. PSG ESPN y Disney Plus 12:00 Mónaco vs. Toulouse Disney Plus 14:05 Lens vs. Marsella Disney Plus

Partidos de hoy por la Serie A

Horarios Partidos Canales 08:00 Parma vs. Como Disney Plus 08:00 Udinese vs. Lecce Disney Plus 11:00 Nápoles vs. Inter ESPN y Disney Plus 13:4 Cremonese vs. Atalanta Disney Plus

Partidos de hoy por la LaLiga EA Sports

Horarios Partidos Canales 7:00 Girona vs. Real Oviedo ESPN 2 y Disney Plus 09:15 Espanyol vs. Elche DGO y DSports 11:30 Athletic Club vs. Getafe Disney Plus 14:00 Valencia vs. Villarreal ESPN 2 y Disney Plus

Partidos de hoy por el Mundial Femenino Sub 17

Horarios Partidos Canales 08:00 Colombia vs Corea del Sur DSports 08:00 Ivory Coast vs. España FIFA + 11:00 Samoa vs. Nigeria FIFA + 11:00 Canadá vs Francia FIFA+ 14:00 Nueva Zelanda vs. Zambia FIFA+ 14:00 Paraguay vs. Japón FIFA+

Partidos de hoy por la Liga de Arabia Saudita

Horarios Partidos Canales 09:40 Al Qasisiya vs. Al Okhdood 9:55 Al Shabab vs. Damac 13:00 Al Hazem vs Al Nassr

Partidos de hoy por la Liga de Australia

Horarios Partidos Canales 01:00 Melbourne City vs. Perth Glory 3:35 Sydney FC vs Central Coast Mariners 21:00 Wellington Phoenix vs. Brisbane Bar

Partidos de hoy por la Copa Paceña

Horarios Partidos Canales 14:00 Academia del Balompié vs. Universitario de Vinto Betano 16:30 Guabirá vs. Blooming Betano 19:00 Aurora vs. Always Ready Betano

Partidos de hoy por Brasileirao

Horarios Partidos Canales 14:00 Atlético MG vs. Ceará Fanatiz y Bet365 14:00 Vitória vs. Corinthians Fanatiz 15:30 Fluminense vs. Internacional Fanatiz 16:30 Sport Recife vs. Mirassol Fanatiz 17:30 Fortaleza vs. Flamengo Fanatiz 19:30 Sao Paulo vs. Bahia Fanatiz

Partidos de hoy por la Liga Chilena

Horarios Partidos Canales 13:00 La Serena vs. Audax Bet365 15:30 Huachipato vs. Deportes Iquique Bet365

Partidos de hoy por la Liga Colombiana

Horarios Partidos Canales 14:00 Envigado vs. Boyacá Chicó Bet 365 y Win + Futbol 15:00 Deportes Tolima vs. Deportivo Cali RCN Nuestra Tele y Bet 365 16:10 Atlético Bucaramanga vs. Llaneros Win + Futbol 18:20 Santa Fe vs. Millonarios RCN Nuestra Tele y Bet 365 21:30 Once Caldas vs. Unión Magdalena Win + Futbol

Partidos de hoy por la Liga de Costa Rica

Horarios Partidos Canales 12:00 ADR Jicaral vs. Cofutpa 14:00 Escorpiones vs. Pitbulls

Partidos de hoy por la Liga Pro

Hora Partido Canal 14:00 Mushuc Runa vs. Manta El Canal del Fútbol y Zapping 16:30 Barcelona SC vs. Libertad El Canal del Fútbol 2 y Zapping 19:00 Dep. Cuenca vs. Aucas El Canal del Fútbol 2 y Zapping

Partidos de hoy por la Liga MX

Horarios Partidos Canales 18:00 Tigres vs. Tijuana 21:00 León vs Pumas VIX 21:07 Guadalajara vs. Atlas 22:05 Cruz Azul vs Monterrey VIX

Partidos de hoy por la Copa de Primera

Horarios Partidos Canales 15:30 Atlético Tembetary vs. Sportivo Luqueño DirecTV Sports 18:00 Sportivo Trinidense vs. 2 de Mayo DirecTV Sports

Partidos de hoy por la Liga de Uruguay

Horarios Partidos Canales 11:30 Juventud vs. Plaza Colonia Disney Plus 14:00 Cerro vs. Peñarol Disney Plus 16:30 Cerro Largo vs. Racing Montevideo Disney Plus y GOL TV

Partidos de hoy por la Liga de Venezuela

Horarios Partidos Canales 16:30 Monagas vs. La Guaira 18:30 Puerto Cabello vs. Zamora

La programación está de acuerdo al horario de Perú, Ecuador y Colombia.