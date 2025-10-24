0
EN DIRECTO
River Plate vs. Independiente Rivadavia EN VIVO
¡LO ÚLTIMO!
Acumulado y Tabla del Clausura tras triunfo de la U

Partidos de hoy EN VIVO, sábado 25 de octubre: programación, horarios y dónde ver

Revisa la programación completa de los partidos que se realizarán HOY sábado 25 de octubre. Hay acción en la Liga 1 con un duelo clave por el Clausura. Horarios y canales de TV.

Jesús Yupanqui
Programación completa de los partidos que se realizarán HOY sábado 25 de octubre.
Programación completa de los partidos que se realizarán HOY sábado 25 de octubre. | Composición Líbero
COMPARTIR

Sigue las emociones de los partidos que se realizarán HOY sábado 25 de octubre. Por la Liga 1, Cusco FC se medirá contra Atlético Grau en un duelo que puede definir el título del Clausura. En la Bundesliga, Bayern Múnich enfrentará a Borussia, en Francia, PSG visitará a Brest. Por la Premier League, el Manchester United, Liverpool, Chelsea y Newcastle saltarán a la cancha.

Tabla de posiciones de la Liga 1 y Acumulado 2025 con el resultado de Cristal vs Universitario

PUEDES VER: Tabla de posiciones Acumulado Liga 1 2025 y Clausura tras el Sporting Cristal vs Universitario

Partidos de hoy por la Liga 1

HorariosPartidosCanales
13:00Ayacucho vs. Deportivo GarcilasoL1 MA
15:15Alianza Atlético vs. CiencianoL1 MAX
18:00Cusco vs Atlético GrauL1 MAX

Partidos de hoy por la Bundesliga

HorariosPartidosCanales
08:30Augsburgo vs. RB LeipzigDisney Plus
08:30Borussia M'gladbach vs. Bayern MúnichESPN y Disney Plus
08:30Eintracht Fráncfort vs. St. PauliDisney Plus
08:30Hamburgo vs. WolsburgoDisney Plus
08:30Hoffenheim vs. HeidenheimDisney Plus
11:30Borussia Dortmund vs. ColoniaDisney Plus

Partidos de hoy por la Premier League

HorariosPartidosCanales
09:00Chelsea vs. SunderlandESPN 2 y Disney Plus
09:00Newcastle vs. FulhamDisney Plus
11:30Manchester United vs BrightonDisney Plus
14:00Brentford vs. LiverpoolESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por la Ligue 1

HorariosPartidosCanales
10:00Brest vs. PSGESPN y Disney Plus
12:00Mónaco vs. ToulouseDisney Plus
14:05Lens vs. MarsellaDisney Plus

Partidos de hoy por la Serie A

HorariosPartidosCanales
08:00Parma vs. ComoDisney Plus
08:00Udinese vs. LecceDisney Plus
11:00Nápoles vs. InterESPN y Disney Plus
13:4Cremonese vs. AtalantaDisney Plus

Partidos de hoy por la LaLiga EA Sports

HorariosPartidosCanales
7:00Girona vs. Real OviedoESPN 2 y Disney Plus
09:15Espanyol vs. ElcheDGO y DSports
11:30Athletic Club vs. GetafeDisney Plus
14:00Valencia vs. VillarrealESPN 2 y Disney Plus

Partidos de hoy por el Mundial Femenino Sub 17

HorariosPartidosCanales
08:00Colombia vs Corea del SurDSports
08:00Ivory Coast vs. EspañaFIFA +
11:00Samoa vs. NigeriaFIFA +
11:00Canadá vs FranciaFIFA+
14:00Nueva Zelanda vs. ZambiaFIFA+
14:00 Paraguay vs. JapónFIFA+

Partidos de hoy por la Liga de Arabia Saudita

HorariosPartidosCanales
09:40Al Qasisiya vs. Al Okhdood
9:55Al Shabab vs. Damac
13:00Al Hazem vs Al Nassr

Partidos de hoy por la Liga de Australia

HorariosPartidosCanales
01:00Melbourne City vs. Perth Glory
3:35Sydney FC vs Central Coast Mariners
21:00Wellington Phoenix vs. Brisbane Bar

Partidos de hoy por la Copa Paceña

HorariosPartidosCanales
14:00Academia del Balompié vs. Universitario de VintoBetano
16:30Guabirá vs. BloomingBetano
19:00Aurora vs. Always ReadyBetano

Partidos de hoy por Brasileirao

HorariosPartidosCanales
14:00Atlético MG vs. Ceará Fanatiz y Bet365
14:00Vitória vs. CorinthiansFanatiz
15:30Fluminense vs. InternacionalFanatiz
16:30Sport Recife vs. MirassolFanatiz
17:30Fortaleza vs. FlamengoFanatiz
19:30Sao Paulo vs. BahiaFanatiz

Partidos de hoy por la Liga Chilena

HorariosPartidosCanales
13:00La Serena vs. AudaxBet365
15:30Huachipato vs. Deportes IquiqueBet365

Partidos de hoy por la Liga Colombiana

HorariosPartidosCanales
14:00Envigado vs. Boyacá ChicóBet 365 y Win + Futbol
15:00Deportes Tolima vs. Deportivo CaliRCN Nuestra Tele y Bet 365
16:10Atlético Bucaramanga vs. LlanerosWin + Futbol
18:20Santa Fe vs. MillonariosRCN Nuestra Tele y Bet 365
21:30Once Caldas vs. Unión Magdalena Win + Futbol

Partidos de hoy por la Liga de Costa Rica

HorariosPartidosCanales
12:00ADR Jicaral vs. Cofutpa
14:00Escorpiones vs. Pitbulls

Partidos de hoy por la Liga Pro

HoraPartidoCanal
14:00Mushuc Runa vs. MantaEl Canal del Fútbol y Zapping
16:30Barcelona SC vs. LibertadEl Canal del Fútbol 2 y Zapping
19:00Dep. Cuenca vs. AucasEl Canal del Fútbol 2 y Zapping

Partidos de hoy por la Liga MX

HorariosPartidosCanales
18:00Tigres vs. Tijuana
21:00León vs PumasVIX
21:07Guadalajara vs. Atlas
22:05Cruz Azul vs MonterreyVIX

Partidos de hoy por la Copa de Primera

HorariosPartidosCanales
15:30Atlético Tembetary vs. Sportivo LuqueñoDirecTV Sports
18:00Sportivo Trinidense vs. 2 de MayoDirecTV Sports

Partidos de hoy por la Liga de Uruguay

HorariosPartidosCanales
11:30Juventud vs. Plaza ColoniaDisney Plus
14:00Cerro vs. PeñarolDisney Plus
16:30Cerro Largo vs. Racing MontevideoDisney Plus y GOL TV

Partidos de hoy por la Liga de Venezuela

HorariosPartidosCanales
16:30Monagas vs. La Guaira
18:30Puerto Cabello vs. Zamora

La programación está de acuerdo al horario de Perú, Ecuador y Colombia.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

Lo más visto

  1. Perú perdió 4-1 ante Colombia en su debut en la Liga de Naciones Femenina

  2. ¡Atención! Alianza Lima le rescindió contrato y ahora suena para llegar a Boca: "Quiere a..."

  3. River Plate vs. Independiente Rivadavia EN VIVO por Copa Argentina: Transmisión del partido

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano