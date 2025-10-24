¿A qué hora juega Cusco FC vs Atlético Grau y dónde ver el partido por el Clausura 2025?

Ambos equipos buscan obtener una victoria que les permita escalar en la tabla general y seguir sumando de a tres. Por el lado de los cusqueños, un desliz podría terminar por reafirmar el primer lugar de Universitario y llevarse el campeonato con varios partidos de manera anticipada.

PUEDES VER: Así se jugará los playoffs rumbo a la Libertadores 2026 si hoy terminara el Torneo Clausura

¿Cuándo juega Cusco FC vs Atlético Grau?

El encuentro protagonizado entre Cusco FC y Atlético Grau está programado para jugar este sábado 24 de octubre desde el Estadio Inca Garcilaso de la Vega que tiene una capacidad para albergar a más de 42 mil personas.

¿A qué hora juega Cusco FC vs Atlético Grau?

Perú, Colombia y Ecuador: 6:00 p.m.

Bolivia y Venezuela. 7:00 p.m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 8:00 p.m.

México: 5:00 p.m.

España: 1:00 a.m.

Cusco FC vs Atlético Grau: cómo llegan los equipos

Aunque Atlético Grau no está luchando por nada en particular, los visitantes quieren ponérsela difícil a los cusqueños. La visita llega con una suma de 15 unidades superando por poca diferencia a Ayacucho FC, Alianza Universidad, Sport Boys y 16. Juan Pablo II. De esta manera, el equipo de Atlético Grau solamente busca alejarse de los últimos lugares para no correr riesgo durante las últimas fechas en caso de posibles victorias de los coleros.

Cusco FC se enfrentará a Atlético Grau por el Clausura 2025.

Por otro lado, se tiene a Cusco FC, quienes durante las últimas fechas del Torneo Clausura 2025 demostraron irregularidad lo que hizo que Universitario marque una notable diferencia de 10 puntos entre el primer y segundo lugar.