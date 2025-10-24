0
¡LO ÚLTIMO!
Acumulado y Tabla del Clausura tras triunfo de la U

¿A qué hora juega Cusco FC vs Atlético Grau y dónde ver el partido por el Clausura 2025?

Revisa a qué hora juega Cusco FC vs Atlético Grau por la nueva fecha del Torneo Clausura 2025. Una caída de los locales podría apresurar el campeonato de Universitario.

Jasmin Huaman
Cusco FC recibirá a Atlético Grau en busca de los tres puntos de local.
Cusco FC recibirá a Atlético Grau en busca de los tres puntos de local. | Foto: Composición Líbero
COMPARTIR

Ambos equipos buscan obtener una victoria que les permita escalar en la tabla general y seguir sumando de a tres. Por el lado de los cusqueños, un desliz podría terminar por reafirmar el primer lugar de Universitario y llevarse el campeonato con varios partidos de manera anticipada.

Así se jugarían los playoffs rumbo a la Libertadores 2025 si hoy terminara la Liga 1

PUEDES VER: Así se jugará los playoffs rumbo a la Libertadores 2026 si hoy terminara el Torneo Clausura

¿Cuándo juega Cusco FC vs Atlético Grau?

El encuentro protagonizado entre Cusco FC y Atlético Grau está programado para jugar este sábado 24 de octubre desde el Estadio Inca Garcilaso de la Vega que tiene una capacidad para albergar a más de 42 mil personas.

¿A qué hora juega Cusco FC vs Atlético Grau?

  • Perú, Colombia y Ecuador: 6:00 p.m.
  • Bolivia y Venezuela. 7:00 p.m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 8:00 p.m.
  • México: 5:00 p.m.
  • España: 1:00 a.m.

Cusco FC vs Atlético Grau: cómo llegan los equipos

Aunque Atlético Grau no está luchando por nada en particular, los visitantes quieren ponérsela difícil a los cusqueños. La visita llega con una suma de 15 unidades superando por poca diferencia a Ayacucho FC, Alianza Universidad, Sport Boys y 16. Juan Pablo II. De esta manera, el equipo de Atlético Grau solamente busca alejarse de los últimos lugares para no correr riesgo durante las últimas fechas en caso de posibles victorias de los coleros.

Cusco FC

Cusco FC se enfrentará a Atlético Grau por el Clausura 2025.

Por otro lado, se tiene a Cusco FC, quienes durante las últimas fechas del Torneo Clausura 2025 demostraron irregularidad lo que hizo que Universitario marque una notable diferencia de 10 puntos entre el primer y segundo lugar.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

Lo más visto

  1. Tabla de posiciones Acumulado Liga 1 2025 y Clausura tras el Sporting Cristal vs Universitario

  2. Liga 1 tomó radical medida en caso que Universitario logre el tricampeonato en Tarma ante ADT

  3. Era el deseo de Universitario y ahora es pretendido por Alianza Lima: "En los próximos días..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano