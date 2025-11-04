- Hoy:
Palmeiras vs Flamengo por Final de Copa Libertadores 2025: fecha, día, hora y canal confirmado
Conoce el día, horario y canal confirmado del Palmeiras vs Flamengo por la final de la Copa Libertadores 2025. Conmebol hizo oficial todos los detalles.
Momento de vivir un partido único en la final de la Copa Libertadores 2025 que se jugará en Lima. Palmeiras y Flamengo serán los protagonistas en el Estadio Monumental y Conmebol reveló oficialmente todos los detalles para vivir estos 90 minutos de alta intensidad en la capital peruana.
¿Cuándo juega Palmeiras vs Flamengo?
El partido entre Palmeiras vs Flamengo por la Final Única de la Copa Libertadores 2025 se llevará a cabo este sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Ate. Ambas escuadras batallaron jornada tras jornada para llegar a estas instancias y ahora están a un paso de la gloria eterna.
¿A qué hora juega Palmeiras vs Flamengo?
Conmebol confirmó el horario para la final de la Copa Libertadores 2025 entre Palmeiras vs Flamengo. Dicho cotejo se disputará a las 16:00 hora peruana (18:00 horas de Brasil). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:
- México: 15:00 horas
- Perú, Ecuador, Colombia: 16:00 horas
- Venezuela. Bolivia: 17:00 horas
- Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Chile: 18:00 horas
Conmebol confirma detalles de la final de Copa Libertadores 2025.
¿Dónde ver el partido entre Palmeiras vs Flamengo?
Este cotejo internacional entre las escuadras de Palmeiras vs Flamengo por la final de Copa Libertadores 2025 se verá por la señal en vivo de ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, puedes seguirlo ONLINE GRATIS por Disney Plus y DGO, así como en el minuto a minuto de Libero.pe.
Los caminos de Palmeiras y Flamengo hacia la final de Copa Libertadores 2025
PALMEIRAS
- Sporting Cristal 2-3 Palmeiras
- Palmeiras 1-0 Cerro Porteño
- Bolívar 2-3 Palmeiras
- Cerro Porteño 0-2 Palmeiras
- Palmeiras 2-0 Bolívar
- Palmeiras 6-0 Sporting Cristal
- Universitario 0-4 Palmeiras
- Palmeiras 0-0 Universitario
- River Plate 1-2 Palmeiras
- Palmeiras 3-1 River Plate
- LDU 3-0 Palmeiras
- Palmeiras 4-0 LDU
FLAMENGO
- Deportivo Táchira 0-1 Flamengo
- Flamengo 1-2 Central Córdoba
- LDU 0-0 Flamengo
- Central Córdoba 1-1 Flamengo
- Flamengo 2-0 LDU
- Flamengo 1-0 Deportivo Táchira
- Flamengo 1-0 Internacional
- Internacional 0-2 Flamengo
- Flamengo 2-1 Estudiantes
- Estuadiantes 1(2)-(4)0 Flamengo
- Flamengo 1-0 Racing
- Racing 0-0 Flamengo
