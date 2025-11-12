¿Noriega y Karim Benzema en Gremio? En Brasil confirman noticia sobre futuro del delantero: "Fichaje"

El último lunes, Gremio de Erick Noriega realizó las elecciones presidenciales para un nuevo periodo, y uno de los hechos que hizo noticia fue la chance de que el delantero Karim Benzema fiche por la escuadra donde milita actualmente el 'Samurái'. Bajo ese escenario, desde Brasil la prensa decidió pronunciarse y esclareció el tema.

Todo empezó cuando Paulo Caleffi, candidato que fue derrotado por Odorico Román indicó que estaba negociando de manera directa con el exatacante del Real Madrid. Bajo ese contexto, Globo Esporte conoció que con la llegada de la nueva directiva no se tiene contemplado que Benzema firme por Gremio ya que no hay algún tipo de negociación de por medio.

"Caleffi afirmó estar negociando la llegada del astro francés al club, procedente de Rio Grande do Sul, y aseguró haberle transmitido información sobre las negociaciones. Sin embargo, no se espera que la nueva directiva del Grêmio concrete el fichaje del jugador", precisaron.

Karim Benzema es figura en Al-Ittihad de Arabia Saudita

Sumado a ello, informaron que actualmente la dirigencia de Gremio no quiere apostar únicamente en la contratación de un futbolista de gran nivel, sino enfocarse a nivel de plantilla. Muy aparte, también se busca equilibrar la economía de la institución brasileña.

El experimentado delantero francés es uno de los referentes en la ofensiva de Al-Ittihad de Arabia Saudita. Tras su llegada al club de Medio Oriente, Benzema viene siendo el '9' indiscutible en el once del portugués, Sérgio Conceição.

De otro lado, el capitán de los 'Tigres' aún tiene contrato vigente con su actual escuadra hasta junio de la temporada 2026, motivo por el cual, no será nada fácil negociar su incorporación a otro elenco del extranjero.