Portal brasileño le dio rotunda calificación a Erick Noriega tras empate de Gremio: "En general"

Gremio de Porto Alegre no pudo llevarse un buen resultado de su visita a Fortaleza por la fecha 33 del Brasileirao, rescatando solamente un empate 2-2 que lo aleja de los puestos de torneos internacionales y que lo acerca a la lucha por no descender. Erick Noriega fue titular para el 'Tricolor Gaúcho' y disputó todo el partido.

El 'Samurái' fue utilizado por el DT Mano Menezes como zaguero central junto con el argentino Walter Kanneman y tuvo una aceptable actuación pese a que su equipo recibió un par de goles. El rendimiento del jugador peruano fue analizado por Globo Esporte, quien le dio una sorpresiva calificación.

Portal brasileño calificó la actuación de Erick Noriega en el Fortaleza vs. Gremio

A través de su web oficial, el reconocido medio brasileño destacó el trabajo del ex Alianza Lima a nivel defensivo, haciendo hincapié en que ganó algunos duelos ante los delanteros de Fortaleza durante las acciones, razón por la cual le dio 6 puntos a su desempeño en el compromiso.

"En general, tuvo buena composición defensiva y ganó algunos duelos contra el ataque rival", mencionó Globo Esporte sobre lo hecho por Noriega en el terreno de juego. Además, los aficionados también votaron y le dieron 7 puntos de calificación al también seleccionado peruano.