Portal brasileño le dio rotunda calificación a Erick Noriega tras empate de Gremio: "En general"

Erick Noriega fue titular en el empate de Gremio ante Fortaleza por el Brasileirao y un medio de dicho país calificó la actuación del futbolista peruano.

Mauricio Ubillus
Erick Noriega disputó los 90 minutos en el empate de Gremio ante Fortaleza por el Brasileirao.
Erick Noriega disputó los 90 minutos en el empate de Gremio ante Fortaleza por el Brasileirao. | Composición Líbero
Gremio de Porto Alegre no pudo llevarse un buen resultado de su visita a Fortaleza por la fecha 33 del Brasileirao, rescatando solamente un empate 2-2 que lo aleja de los puestos de torneos internacionales y que lo acerca a la lucha por no descender. Erick Noriega fue titular para el 'Tricolor Gaúcho' y disputó todo el partido.

El 'Samurái' fue utilizado por el DT Mano Menezes como zaguero central junto con el argentino Walter Kanneman y tuvo una aceptable actuación pese a que su equipo recibió un par de goles. El rendimiento del jugador peruano fue analizado por Globo Esporte, quien le dio una sorpresiva calificación.

Portal brasileño calificó la actuación de Erick Noriega en el Fortaleza vs. Gremio

A través de su web oficial, el reconocido medio brasileño destacó el trabajo del ex Alianza Lima a nivel defensivo, haciendo hincapié en que ganó algunos duelos ante los delanteros de Fortaleza durante las acciones, razón por la cual le dio 6 puntos a su desempeño en el compromiso.

"En general, tuvo buena composición defensiva y ganó algunos duelos contra el ataque rival", mencionó Globo Esporte sobre lo hecho por Noriega en el terreno de juego. Además, los aficionados también votaron y le dieron 7 puntos de calificación al también seleccionado peruano.

Erick Noriega, Gremio de Porto Alegre

Erick Noriega recibió un 6 de puntaje por Globo Esporte tras su desempeño en el empate de Gremio. Foto: Globo Esporte

Mauricio Ubillus
AUTOR: Mauricio Ubillus

Periodista. Redactor web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación (USMP) con 3 años de experiencia en medios digitales. Especializado en periodismo deportivo y redacción de contenidos.

