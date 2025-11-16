- Hoy:
Emelec vs. Liga de Quito EN VIVO por semifinales de Copa Ecuador: hora, canal y pronóstico
Emelec vs. Liga de Quito choca EN VIVO en Guayaquil por la ida de las semifinales de la Copa Ecuador 2025. Conoce a qué hora juegan y dónde ver el partido.
Los clubes Emelec vs. Liga de Quito juegan EN VIVO este lunes un electrizante partido por la ida de las semifinales de la Copa Ecuador 2025 en el Estadio George Capwell de Guayaquil. Una derrota puede complicar los objetivos de cualquiera, por ello, dejarán todo en el campo de juego. En territorio sudamericano, la transmisión estará a cargo de DIRECTV Sports y DGO. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer a través de Libero.pe.
Será la tercera vez en el año que Emelec y Liga de Quito se vean las caras, pero esta vez por la Copa Ecuador, competición que le da al campeón un cupo para disputar la Copa Libertadores 2026 desde la fase 1, lo que implica en atravesar tres rondas para llegar a la zona de grupos.
Teniendo en cuenta que el 'Bombillo' disputa el segundo hexagonal de la LigaPro, donde solamente está en juego el acceso a la Copa Sudamericana 2026, la Copa Ecuador es la única vía para acceder al torneo de clubes más importante de Sudamérica. Por su parte, los 'Albos' podrían llegar a fase de grupos de la Libertadores si al menos terminan segundos en la tabla general.
La última vez que Emelec y Liga de Quito se enfrentaron fue el 12 de julio, donde los dirigidos por Tiago Nunes hicieron respetar su localía derrotando a los pupilos de Guillermo Duró por el marcador de 2-0 gracias a los goles de Lisandro Alzugaray y Fernando Cornejo.
¿A qué hora juega Emelec vs. Liga de Quito?
- México: 18:00 horas
- Ecuador: 19:00 horas
- Perú: 19:00 horas
- Colombia: 19:00 horas
- Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington): 20:00 horas
- Bolivia: 20:00 horas
- Venezuela: 20:00 horas
- Argentina: 21:00 horas
- Brasil: 21:00 horas
- Paraguay: 21:00 horas
- Uruguay: 21:00 horas
¿Dónde ver Emelec vs. Liga de Quito?
Si estás en Sudamérica y quieres ver el partido Emelec vs. Liga de Quito EN VIVO, por la ida de las semifinales de la Copa Ecuador 2025, tendrás que sintonizar los siguientes canales de transmisión: DIRECTV Sports y DGO.
Emelec vs. Liga de Quito: pronóstico del partido de Copa Ecuador
|Casas de apuestas
|Emelec
|Empate
|Liga de Quito
|Betsson
|2.98
|3.05
|2.30
|Betano
|3.05
|3.15
|2.37
|1XBET
|2.94
|3.10
|2.29
|Coolbet
|3.00
|3.10
|2.40
Emelec vs. Liga de Quito: alineaciones posibles
Emelec: Pedro Ortiz; Romario Caicedo, Diogo Bagüí, Alfonso Barco, Jackson Rodríguez; José Francisco Cevallos, Sergio Quintero; Alexander González Juan Pablo Ruiz; Maicon Solís y José Angulo. DT: Guillermo Duró.
Liga de Quito: Alexander Domínguez; José Quintero, Kevin Minda, Richard Mina, Leonel Quiñónez; Carlos Gruezo, Fernando Cornejo, Alexander Alvarado; Lisandro Alzugaray, Jeison Medina y Bryan Ramírez. DT: Tiago Nunes.
