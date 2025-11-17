¡Qué definición! Alfonso Barco le pegó de primera y anotó el 1-0 de Emelec ante Liga de Quito

Emelec tiene para soñar en ser campeón de la Copa Ecuador debido al gran gol anotado por Alfonso Barco en los primeros minutos del encuentro ante Liga de Quito. El peruano aprovechó un tiro de esquina para pegarle de primera y así anotar el 1-0 del cuadro donde también juega Christian Cueva.

PUEDES VER: Christian Cueva lanza inesperada publicación en medio de presunta pelea con compañero de Emelec

Alfonso Barco anotó el 1-0 de Emelec ante Liga de Quito por la Copa Ecuador

A los 4 minutos del primer tiempo, el volante peruano Barco anticipó a su marca y logró golpear el balón con un gran zurdazo que empezó desde el tiro de esquina.

El tiro al arco logró vencer al arquero de Liga de Quito, Alexander Domínguez, quien no pudo tapar el remate del futbolista peruano, poniendo así en ventaja a Emelec en las semifinales de la Copa Ecuador.

Emelec busca su clasificación a la gran final de la Copa Ecuador ante Liga de Quito

Es importante mencionar que este encuentro se desarrolla en el Estadio George Capwell, Guayaquil, por la ida de la penúltima instancia de la importante competición.

El duelo de vuelta está programado para jugarse el 3 de diciembre de 2025 a las 19:00 horas (hora de Perú) por las semifinales de la Copa Ecuador.

En caso de que Emelec gane el primer duelo, Liga Deportiva Universitaria (LDU) tendrá la presión de buscar revertir el marcador global en el partido definitivo que se disputará en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, en Quito.

Si el equipo de Christian Cueva y Alfonso Barco logre clasificar a la gran final de la Copa Ecuatoriana, se deberá enfrentar al ganador de Universidad Católica o Cuenca Juniors, quienes disputan la otra llave.