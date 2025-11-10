Christian Cueva lanza inesperada publicación en medio de presunta pelea con compañero de Emelec

En las últimas horas, la prensa ecuatoriana reportó que Christian Cueva fue protagonista de una fuerte discusión con su compañero Justin Cuero de Emelec. A causa de la derrota ante El Nacional por la Liga Pro, 'Aladino' no se guardó nada contra el atacante y se peleó de boca a boca en los camerinos.

En medio de este panorama, el mismo volante nacional no dudó en pronunciarse públicamente con una inédita postal para sus seguidores. De hecho, no se animó a dar un mensaje respecto a los rumores que lo involucran con la pelea ante Cuero, pero se le ve haciendo ejercicios en una bicicleta, alzando un puño con uno de sus entrenadores.

De esta manera, todo hace indicar que esta discusión se quedará bajo cuatro llaves, entendiendo que fue parte de la calentura de una derrota, el cual no pudo poner a los del 'Bombillo' en zona de Copa Sudamericana 2026. Ahora, el plantel de Emelec busca sumar tres puntos en cada partido restante, para así cerrar la temporada de la mejor manera.

Publicación de Christian Cueva luego de las informaciones sobre discusión con compañero.

Christian Cueva perdió titularidad con Emelec

De ser la gran figura de Emelec a ser pieza de cambio en el equipo. Christian Cueva fue de más a menos con el 'Bombillo' a mediados de la temporada 2025. 'Aladino' fue recibido por todo lo alto entre la directiva e hinchada, para luego tener partidos destacados que valieron tres puntos en la clasificación.

Sin embargo, las lesiones y desacuerdos con la directiva de Emelec hicieron que poco a poco el volante pierda peso en el 'Bombillo'. Ahora, es convocado en los partidos del equipo para la Liga Pro de Ecuador, pero desde hace varias semanas no es titular en el equipo en esta lucha por conseguir un boleto a la Sudamericana.

¿Cuándo termina Christian Cueva su contrato con Emelec?

Christian Cueva llegó a mediados del 2025 a Emelec, firmando un contrato hasta diciembre del presente año. El volante tenía la opción de renovar automáticamente en caso se cumplan ciertas condiciones, pero todo hace indicar que el mediocampista no seguirá su carrera en Ecuador ante los problemas financieros que vive el 'Bombillo'.