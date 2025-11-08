Velazco sorprende con mensaje sobre llegada de Christian Cueva a Universitario: "Se puede..."

Universitario de Deportes ya está planificando su plantel para la siguiente temporada, con el objetivo de lograr el tetracampeonato de la Liga 1. Por lo que ya se analizan posibles fichajes y uno de los que ha sonado con fuerza es Christian Cueva. Al respecto, Franco Velazco sorprendió a los hinchas al pronunciarse sobre la posible llegada de 'Aladino'.

Franco Velazco opinó sobre la llegada de Christian Cueva a Universitario

Durante los festejos en el Estadio Monumental por el tricampeonato nacional, el administrador crema se dirigió a los medios en la zona mixta y fue consultado sobre si es real el interés por el fichaje de Christian Cueva para la siguiente temporada.

Ante esto, Velazco, lejos de disipar los rumores y ponerle fin a la polémica, sorprendió al asegurar que esta operación está siendo evaluada por el director deportivo del club, Álvaro Barco. Asimismo, dejó en claro que están enfocados en más alternativas.

Video: L1 MAX

"Eso (llegada de Christian Cueva) lo está evaluando Álvaro Barco, tenemos que conversarlo en la interna, que es lo mejor para la 'U'. No estamos concentrados en un solo jugador, sino vamos a ver las mejores alternativas para reforzar", expresó el directivo.

No obstante, lo más llamativo de su mensaje fueron las palabras de elogio que dedicó al volante peruano, asegurando que se puede acomodar fácilmente al plantel. "Christian Cueva es un excelente jugador, yo creo que se puede acomodar, no solamente en la 'U', sino también en cualquier equipo. Pero repito, depende de muchos factores que deben evaluarse con Álvaro Barco en la interna del club", acotó.

Christian Cueva suena para llegar a Sport Boys y Sporting Cristal

Cabe señalar que Universitario no es el único club que pretende el fichaje de Christian Cueva para la siguiente temporada. Pues, Sporting Cristal también es uno de los clubes que lo tienen en carpeta. Esto luego de que el volante tenga prácticamente definida su salida de Emelec ante la falta de pagos.

Asimismo, Sport Boys es otro de los clubes que están tentando al volante para poder dar el batacazo. La 'Misilera' busca que Cueva forme parte rumbo a su centenario en 2027.