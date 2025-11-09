Prensa ecuatoriana apunta contra Christian Cueva y revela su futuro: "Negociaciones avanzadas"

Christian Cueva no está teniendo continuidad en Emelec y la situación en la institución ecuatoriana afecta gravemente el aspecto económico de los jugadores. Ahora, se habla acerca de la salida de algunos miembros del equipo y entre ellos estaría el peruano de 33 años.

El 'Aladino' dejó Cienciano en busca de seguir demostrando su calidad futbolística a nivel internacional, pero fue todo lo contrario y en Ecuador se encontró con problemas financieros y el rendimiento que demostró no fue el mejor.

Prensa ecuatoriana apunta contra Christian Cueva

El portal Extra de Ecuador aseguró que el futuro de Christian Cueva estaría lejos de Emelec de Ecuador y un equipo de la Liga 1 habría mostrado sun pleno interés en el mediocampista. Sin embargo, uno de los motivos principales de su salida, además de la crisis económica del club, sería el mal rendimiento del peruano.

"Mantiene negociaciones avanzadas para regresar a su país y unirse al Sport Boys del Callao, según fuentes cercanas al jugador. El bajo rendimiento del peruano coincidió con un semestre crítico para Emelec", señalan en dicha página web donde también aseguran que tendría negociaciones avanzadas con Sport Boys, según lo expuesto por Paulo Albarracín en el programa 'Fútbol Champagne'.

¿Christian Cueva llegará a Sport Boys?

Ante los rumores sobre su regreso al fútbol peruano, se le consultó al administrador provisional de Sport Boys sobre el fichaje del 'Aladino' al club rosado y su respuesta despertó la intriga entre los hinchas. "¿A qué peruano no le gusta el juego de Christian Cueva? Todo aquel cuyos objetivos sean los del Sport Boys es bienvenido", señaló.

Valor de Christian Cueva

Con 33 años, Christian Cueva demostró tener una carrera de gran nivel pasando por importantes clubes como Sao Paulo, Santos FC, Pachuca, Al Fateh, Rayo Vallecano y más. El valor del jugador es de 250 mil euros, según el portal Transfermarket.