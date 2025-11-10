Prensa de Ecuador revela que Christian Cueva casi se va a las manos con compañero de Emelec

El pasado domingo 9 de noviembre, Emelec de Christian Cueva afrontó un partido clave ante El Nacional por la Liga Pro de Ecuador. El equipo de nuestro compatriota inició ganando el compromiso, pero luego terminó perdiendo sobre el final del encuentro. Esto generó un malestar en 'Aladino', quien presuntamente tuvo un altercado con un compañero de equipo.

Según reportó la periodista Johanna Calderón de Zapping Sports, al finalizar el encuentro se vio a un Christian Cueva muy ofuscado por la derrota a manos de El Nacional. Este fastidio llegó hasta el camerino del club de Emelec, en el que 'Aladino' tuvo una fuerte discusión con Justin Cuero, atacante que defiende la escuadra del 'Bombillo'.

(VIDEO: Zapping Sports)

De hecho, a poco del pitazo final del partido entre El Nacional vs Emelec, las imágenes captan el momento en que Christian Cueva se dirige a uno de sus compañeros que no logra apreciarse en pantalla. Lo cierto es que la interna del elenco de nuestro compatriota estalló por esta derrota.

Según informó la también reportera a ras de campo, el futbolista Romario Caicedo tuvo que intervenir en esta discusión para que ambos jugadores no lleguen a las manos en el vestuario. Un momento tenso para el equipo, que jornada a jornada lucha por conseguir el boleto a la Copa Sudamericana 2026.

Christian Cueva no es titular con Emelec

El volante nacional, Christian Cueva, ha ido de más a menos en Emelec. Se perfilaba como la gran figura para el 'Bombillo', pero a causa de las lesiones y situación financiera del equipo, 'Aladino' ha perdido continuidad y ahora alterna en el equipo principal. De hecho, en esta derrota ante El Nacional tuvo su ingreso a los 75 minutos, cuando el marcador estaba igualado 1-1.

¿Cuándo termina el contrato de Christian Cueva con Emelec?

Christian Cueva firmó con Emelec hasta fines de la temporada 2025. Había la opción de una renovación automática en caso de cumplir ciertos objetivos, pero dado el estado financiero del equipo y/o falta de pagos a la plantilla, 'Aladino' optará por evaluar otras ofertas y seguir su carrera profesional en otra institución.