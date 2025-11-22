Boca Juniors vs. Talleres EN VIVO por el Torneo Clausura: pronóstico, hora y canal

Los clubes Boca Juniors vs. Talleres juegan HOY EN VIVO un partido importante por los octavos de final del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional en el Estadio La Bombonera de Buenos Aires. Una derrota significa la eliminación del torneo para cualquiera, por ello, dejarán todo en el campo de juego. En territorio sudamericano, la transmisión estará a cargo de TNT Sports y ESPN. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer por Libero.pe.

Boca Juniors llegó a estos playoffs del Torneo Clausura 2025 como líder del grupo A y buscará sostener su gran momento en esta instancia decisiva. El primer puesto lo aseguró gracias a una racha final de cuatro triunfos consecutivos, en los que el equipo marcó al menos dos goles por partido y mantuvo su valla invicta en los dos últimos compromisos disputados en La Bombonera.

Con este impulso, el 'Xeneize' tuvo la oportunidad de encadenar tres triunfos seguidos en casa por primera vez desde febrero de 2025, aunque su desempeño como local en este segundo torneo de la Liga Profesional 2025 no ha sido impecable, con un registro de cuatro victorias, tres empates y una derrota.

Por su parte, Talleres logró meterse en los playoffs en el límite, finalizando en la octava posición del grupo B tras una campaña irregular. Aun así, la 'T' llega con buen ánimo tras sumar tres encuentros del Torneo Clausura 2025 sin derrotas —dos victorias y un empate— en los que además no recibió goles.

A esto se suma que el conjunto cordobés acumula cinco partidos consecutivos sin perder como visitante, por lo que afrontará con confianza el desafío de presentarse en La Bombonera frente a uno de los candidatos al título.

¿A qué hora juega Boca Juniors vs. Talleres?

México: 17:00 horas

Perú: 18:00 horas

Colombia: 18:00 horas

Ecuador: 18:00 horas

Bolivia: 19:00 horas

Venezuela: 19:00 horas

Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 19:00 horas

Argentina: 20:00 horas

Brasil: 20:00 horas

Paraguay: 20:00 horas

Uruguay: 20:00 horas

España: 24:00 horas

¿Dónde ver Boca Juniors vs. Talleres?

Argentina: TNT Sports y MAX

Brasil: ESPN 4, Disney Plus, Zapping y SKY+

Perú y resto de Sudamérica: ESPN y Disney Plus

México: Fanatiz y Disney Plus

Centroamérica: Disney Plus

Estados Unidos: TyC Sports Internacional y Fanatiz USA

Boca Juniors vs. Talleres: pronóstico y cuánto paga en apuestas