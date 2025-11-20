Solo pasa en Sudamérica. Este jueves 20 de noviembre quedará en la historia del fútbol argentino y especialmente de Rosario Central, luego de que este histórico club haya obtenido un título oficial de la Liga Argentina tras una reunión en las oficinas de la AFA. ¿Qué pasó?

Resulta que de manera sorpresiva, el ente rector del balompié argentino anunció que el club 'Canalla' fue declarado campeón de Liga por haber terminado en el primer lugar de la tabla anual -lo que sería en Perú el Acumulado- de las fases regulares del campeonato, esto contando Apertura y Clausura.

Ángel Di María, emblema del club, y dirigentes del elenco rosarino recibieron el trofeo; además, a través de sus canales oficiales han presumido de la nueva estrella que suman a su palmarés.

"En la reunión de Comité Ejecutivo de la #LPF se decidió, por unanimidad, instalar el título de “Campeón de Liga” al equipo que más puntos haya sumado en la Tabla General. También por resolución del Comité Ejecutivo de la LPF, se decidió que Rosario Central sea coronado como el campeón de Liga de esta temporada 2025. Estuvieron presentes y recibieron el trofeo: el presidente Gonzalo Belloso, la vicepresidenta Carolina Cristinziano, el DT Ariel Holan y los futbolistas Ángel Di María y Jorge Broun", escribió la cuenta oficial de la Liga Profesional 2025.

Rosario Central fue declarado campeón de Liga en Argentina.

Cabe señalar que todavía falta definirse al campeón del Clausura. Este fin de semana comenzarán a jugarse los octavos de final, por lo que todavía puede otro campeón en el fútbol 'gaucho', recordando que en el Apertura el equipo que se coronó fue Platense.