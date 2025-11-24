Alianza Lima le envió firme mensaje a hinchas de Palmeiras y Flamengo que estarán en Lima

Miguel Trauco, futbolista de Alianza Lima, sorprendió a los hinchas brasileños que llegarán a Lima para la gran final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras, enviándoles una invitación especial antes del partido que se jugará en el Estadio Monumental.

Miguel Trauco le pidió a los hinchas de Palmeiras y Flamengo que visiten Matute de Alianza Lima

El exjugador de Flamengo aprovechó la expectativa por el duelo para motivar a los visitantes a conocer uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol peruano: el estadio Alejandro Villanueva, casa de Alianza Lima.

Trauco invitó a vivir el “Tour Blanquiazul”, una experiencia que recorre la historia, los títulos y los rincones más representativos del club íntimo, reconocido por su hinchada y tradición.

"Miguel Trauco los invita a vivir el Tour Blanquiazul durante su estadía en Lima. Ven a Matute y siente la pasión del Equipo del Pueblo", se puede leer en Facebook.

Video: Alianza Lima

4Según el defensor, visitar Matute será una forma especial de sentir de cerca la pasión del fútbol peruano durante los días previos a la final continental que paralizará Sudamérica.

El recorrido incluye ingreso al campo, tribunas, vestuarios y zonas históricas, convirtiéndose en una actividad ideal para los fanáticos que deseen aprovechar su estadía en la capital.

Trauco destacó que la energía de la hinchada aliancista es única y que los visitantes podrán experimentar de cerca lo que significa el “equipo del pueblo”, más allá de rivalidades.

Con la llegada masiva de seguidores de Flamengo y Palmeiras, Matute se prepara para recibir a turistas que quieran vivir el fútbol peruano desde adentro, alentados por la invitación del propio Trauco.