- Hoy:
- Partidos de hoy
- Manchester City vs Bayer Leverkusen
- Chelsea vs Barcelona
- Tabla Champions League
- Fichajes Liga 1
- Tabla Liga 1
- Alianza Lima vs Sporting Cristal
- Universitario
- Tabla Liga de Vóley
- Banco de la Nación
Alianza Lima le envió firme mensaje a hinchas de Palmeiras y Flamengo que estarán en Lima
Alianza Lima sorprendió al enviar un mensaje a los hinchas de Palmeiras y Flamengo, quienes llegaron a Lima para vivir la final de la Copa Libertadores en el Estadio Monumental de Universitario.
Miguel Trauco, futbolista de Alianza Lima, sorprendió a los hinchas brasileños que llegarán a Lima para la gran final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras, enviándoles una invitación especial antes del partido que se jugará en el Estadio Monumental.
PUEDES VER: Bengoechea no se midió y dio un fuerte calificativo al plantel de Alianza Lima: "Jugadores de.."
Miguel Trauco le pidió a los hinchas de Palmeiras y Flamengo que visiten Matute de Alianza Lima
El exjugador de Flamengo aprovechó la expectativa por el duelo para motivar a los visitantes a conocer uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol peruano: el estadio Alejandro Villanueva, casa de Alianza Lima.
Trauco invitó a vivir el “Tour Blanquiazul”, una experiencia que recorre la historia, los títulos y los rincones más representativos del club íntimo, reconocido por su hinchada y tradición.
"Miguel Trauco los invita a vivir el Tour Blanquiazul durante su estadía en Lima. Ven a Matute y siente la pasión del Equipo del Pueblo", se puede leer en Facebook.
Video: Alianza Lima
4Según el defensor, visitar Matute será una forma especial de sentir de cerca la pasión del fútbol peruano durante los días previos a la final continental que paralizará Sudamérica.
El recorrido incluye ingreso al campo, tribunas, vestuarios y zonas históricas, convirtiéndose en una actividad ideal para los fanáticos que deseen aprovechar su estadía en la capital.
Trauco destacó que la energía de la hinchada aliancista es única y que los visitantes podrán experimentar de cerca lo que significa el “equipo del pueblo”, más allá de rivalidades.
Con la llegada masiva de seguidores de Flamengo y Palmeiras, Matute se prepara para recibir a turistas que quieran vivir el fútbol peruano desde adentro, alentados por la invitación del propio Trauco.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90