Acumulado y tabla del Clausura de la Liga 1 2025

Alianza Lima le envió firme mensaje a hinchas de Palmeiras y Flamengo que estarán en Lima

Alianza Lima sorprendió al enviar un mensaje a los hinchas de Palmeiras y Flamengo, quienes llegaron a Lima para vivir la final de la Copa Libertadores en el Estadio Monumental de Universitario.

Luis Blancas
Alianza Lima le envió mensaje a los hinchas de Palmeiras y Flamengo
Alianza Lima le envió mensaje a los hinchas de Palmeiras y Flamengo | Composición: Líbero
Miguel Trauco, futbolista de Alianza Lima, sorprendió a los hinchas brasileños que llegarán a Lima para la gran final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras, enviándoles una invitación especial antes del partido que se jugará en el Estadio Monumental.

Pablo Bengoechea dio rotundo calificativo al plantel de Alianza Lima tras no ganar el título nacional

PUEDES VER: Bengoechea no se midió y dio un fuerte calificativo al plantel de Alianza Lima: "Jugadores de.."

Miguel Trauco le pidió a los hinchas de Palmeiras y Flamengo que visiten Matute de Alianza Lima

El exjugador de Flamengo aprovechó la expectativa por el duelo para motivar a los visitantes a conocer uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol peruano: el estadio Alejandro Villanueva, casa de Alianza Lima.

Trauco invitó a vivir el “Tour Blanquiazul”, una experiencia que recorre la historia, los títulos y los rincones más representativos del club íntimo, reconocido por su hinchada y tradición.

"Miguel Trauco los invita a vivir el Tour Blanquiazul durante su estadía en Lima. Ven a Matute y siente la pasión del Equipo del Pueblo", se puede leer en Facebook.

Video: Alianza Lima

4Según el defensor, visitar Matute será una forma especial de sentir de cerca la pasión del fútbol peruano durante los días previos a la final continental que paralizará Sudamérica.

El recorrido incluye ingreso al campo, tribunas, vestuarios y zonas históricas, convirtiéndose en una actividad ideal para los fanáticos que deseen aprovechar su estadía en la capital.

Trauco destacó que la energía de la hinchada aliancista es única y que los visitantes podrán experimentar de cerca lo que significa el “equipo del pueblo”, más allá de rivalidades.

Con la llegada masiva de seguidores de Flamengo y Palmeiras, Matute se prepara para recibir a turistas que quieran vivir el fútbol peruano desde adentro, alentados por la invitación del propio Trauco.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

