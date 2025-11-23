¡Estalla Matute! Paolo Guerrero anota con magistral definición el 1-0 de Alianza Lima ante UTC

Tras una jugada que tuvo que ser revisada en el VAR, Alianza Lima encontró un penal a su favor para ponerse adelante en el marcador. Los blanquiazules le dieron la responsabilidad a Paolo Guerrero, quien no desaprovechó el remate desde los 12 pasos para hacer vibrar a Matute en esta fecha final del Torneo Clausura.

Todo se dio sobre los 12 minutos de la primera parte, cuando un balón le quedó a Eryc Castillo para que remate a portería. Sin embargo, el esférico rebotó en el defensor para generar el reclamo del ecuatoriano hacia el juez principal. Luego de dejar seguir la jugada, los árbitros del videoarbitraje avisaron a que revise la jugada en la pantalla respectiva.

Tras una revisión ante los miles de hinchas que se han hecho presente en Matute, el árbitro no dudó en cobrar la pena máxima e inmediatamente las cámaras apuntaron a Paolo Guerrero. El 'Depredador' tomó el esférico y generó que los aficionados se entusiasmen con el grito de gol.

El '34' de Alianza Lima se mostró muy concentrado a la hora de rematar y no falló ante la portería que cubre el golero Campos. Pese a adivinar la dirección del balón, la fuerza y precisión con la que remató Guerrero fue clave para hacer vibrar a los millones de aficionados blanquiazules que están a la expectativa de estos 90 minutos.

Alianza Lima quiere ser segundo del Acumulado

Con esta victoria parcial, Alianza Lima iguala a Cusco FC en la tabla de posiciones del Acumulado, pero aún no lo supera por tener menor diferencia de goles. Los blanquiazules esperan que Sport Huancayo gane en casa ante los cusqueños y así superar en la clasificación a los 'dorados'.