¿Indirecta para Alianza? Giuli Cunha publica potente mensaje tras confirmarse salida de Barcos del club

En medio de la confirmación de que Hernán Barcos no continuará en Alianza Lima, su esposa, Giuli Cunha, compartió un potente mensaje en su Instagram, dejando en claro que el delantero cuenta con su respaldo absoluto tras el fin de una importante etapa de su carrera futbolística. ¿Qué publicó la brasileña?

"Siempre del lado correcto, del compañerismo, de la responsabilidad, de lo justo, de la honestidad, del compromiso y del respeto. Yo, tu familia, tus amigos y miles de hinchas siempre estamos orgullosos de ti. Siempre a tu lado, Barcos", fue el post que realizó Giuli en sus redes sociales.

Esposa de Barcos se pronuncia tras confirmarse que el delantero no continuará en Alianza Lima.

No es la primera vez que Giuli Cunha se pronuncia en redes sociales respecto a un tema que involucra al popular 'Pirata', pero esta vez, su mensaje ha sido tomado como una fuerte indirecta para Alianza Lima, que de acuerdo a la información obtenida por Líbero, prefirió a Paolo Guerrero como '9'.

Tras 5 años de carrera en el cuadro íntimo, Hernán Barcos dejará de vestir la camiseta blanquiazul, en medio de la sorpresa de sus hinchas, quienes estuvieron atentos a lo que ocurría en Matute. Pero finalmente, este miércoles 26 de noviembre se confirmó que el delantero no continuará para la temporada 2026.

Hernán Barcos no continuará en Alianza Lima

Según conoció Líbero, no se logró concretar un acuerdo de renovación en cuanto a los montos que tanto Barcos como Alianza Lima proponían, sin embargo, el futbolista estaba dispuesto a aceptar una reducción de su sueldo, pero el cuadro de La Victoria le propuso una baja salarial que era "imposible" de aceptar.

Por otro lado, tanto Néstor Gorosito como Franco Navarro, estaban de acuerdo en que no se podía afrontar el 2026, con dos delanteros que superan los 40 años y la decisión, fue dejar de lado al 'Pirata' y con ese presupuesto, buscar un '9' de jerarquía que acompañe a Paolo Guerrero.

Asimismo, pese a ser considerado un ídolo para los hinchas, en la interna del elenco íntimo, tiene anticuerpos, puesto que se considera que su liderazgo no va en la línea de lo que Alianza Lima busca para el próximo año. Se resalta que el comportamiento de Hernán Barcos en el último partido jugado en Matute, no agradó, ya que el argentino tuvo una actitud con la barra, que se calificó como un acto de presión para que le renovaran.