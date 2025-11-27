Ana Paula enciende las redes por polémico comentario tras visitar el Monumental: "No son tan..."

En los últimos días, el nombre de Paolo Guerrero está en la palestra pública, y más aún tras confirmarse la salida de su compañero de Alianza Lima, Hernán Barcos. Esta vez su novia, Ana Paula Consorte se volvió protagonista en las redes sociales luego de compartir un polémico comentario por su visita al Estadio Monumental.

La pareja asistió al 'coloso de Ate' en un evento previo a la final de la Copa Libertadores 2025, que se disputará este sábado 29 de noviembre entre Palmeiras vs. Flamengo, en el recinto crema. El 'Depredador' y su novia desfilaron por la alfombra roja del evento, pero lo que más llamó la atención fue el mensaje que dejó la brasileña.

Ana Paula y su picante comentario tras visitar el estadio de Universitario

Mediante sus historias de Instagram compartió lo que fue su visita al Estadio de Universitario de Deportes y en una las imágenes colocó: "Eventos que no son tan agradables". Este post no fue del agrado de los hinchas cremas, quienes comentaron en su red social, cuestionando su decisión de asistir al recinto.

Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero visitan el estadio de Universitario.

Por otro lado, Ana Paula también publicó un video panorámico al interior del Monumental e instantáneas de los trajes que usaron ella y Paolo Guerrero. Como se recuerda, el delantero peruano tuvo su paso por el club Flamengo y su hinchada creó el popular tema 'O Guerrero Chegou' ('El Guerrero llegó').

Paolo Guerrero reacciona sobre asistir al programa de Mario Irivarren

Paolo Guerrero, al ser consultado sobre si asistiría al podcast, 'La Manada', conducido por Mario Irivarren, el jugador peruano respondió que no tiene planes de ir a diferencia de su compadre, Jefferson Farfán, que causó revuelo por su reencuentro con el chico reality luego de varios años de polémica.

El seleccionado mencionó que ya participó dos veces en un podcast con 'La Foquita', y con tono firme descartó sentarse en el programa. Aunque reconoció la importancia del formato digital, señalando que podría incursionar en las plataformas como una forma de entretenimiento para el público.