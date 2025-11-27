- Hoy:
- Partidos de hoy
- Chivas vs Cruz Azul
- Fichajes Liga 1
- Tabla Liga 1
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla Liga de Vóley
- Banco de la Nación
Ana Paula enciende las redes por polémico comentario tras visitar el Monumental: "No son tan..."
La brasileña visitó el Estadio Monumental junto a Paolo Guerrero y, en sus redes, dejó un picante comentario que no sería del agrado de los hinchas de la 'U'.
En los últimos días, el nombre de Paolo Guerrero está en la palestra pública, y más aún tras confirmarse la salida de su compañero de Alianza Lima, Hernán Barcos. Esta vez su novia, Ana Paula Consorte se volvió protagonista en las redes sociales luego de compartir un polémico comentario por su visita al Estadio Monumental.
PUEDES VER: ¿Indirecta para Alianza? Giuli Cunha publica potente mensaje tras confirmarse salida de Barcos del club
La pareja asistió al 'coloso de Ate' en un evento previo a la final de la Copa Libertadores 2025, que se disputará este sábado 29 de noviembre entre Palmeiras vs. Flamengo, en el recinto crema. El 'Depredador' y su novia desfilaron por la alfombra roja del evento, pero lo que más llamó la atención fue el mensaje que dejó la brasileña.
Ana Paula y su picante comentario tras visitar el estadio de Universitario
Mediante sus historias de Instagram compartió lo que fue su visita al Estadio de Universitario de Deportes y en una las imágenes colocó: "Eventos que no son tan agradables". Este post no fue del agrado de los hinchas cremas, quienes comentaron en su red social, cuestionando su decisión de asistir al recinto.
Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero visitan el estadio de Universitario.
Por otro lado, Ana Paula también publicó un video panorámico al interior del Monumental e instantáneas de los trajes que usaron ella y Paolo Guerrero. Como se recuerda, el delantero peruano tuvo su paso por el club Flamengo y su hinchada creó el popular tema 'O Guerrero Chegou' ('El Guerrero llegó').
Paolo Guerrero reacciona sobre asistir al programa de Mario Irivarren
Paolo Guerrero, al ser consultado sobre si asistiría al podcast, 'La Manada', conducido por Mario Irivarren, el jugador peruano respondió que no tiene planes de ir a diferencia de su compadre, Jefferson Farfán, que causó revuelo por su reencuentro con el chico reality luego de varios años de polémica.
El seleccionado mencionó que ya participó dos veces en un podcast con 'La Foquita', y con tono firme descartó sentarse en el programa. Aunque reconoció la importancia del formato digital, señalando que podría incursionar en las plataformas como una forma de entretenimiento para el público.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90