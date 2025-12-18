"Avatar: fuego y cenizas": ¿Cuádo y en qué plataforma ver la nueva película de los Na'vi de Pandora?

Para alegría de miles de fanáticos, este jueves 18 de diciembre del 2025 se estrenó "Avatar 3: fuego y cenizas", la cual nos revelará más historias sobre los Na'vi en este mundo ficticio llamado Pandora.

"Avatar 3: fuego y cenizas" mostrará el destino de la familia de Jake y Neytiri, quienes se enfrentará a una tribu Na'vi hostil, los Ash, liderados por el implacable Varang. Por otro lado, los conflictos en Pandora se intensifican y surgen nuevos dilemas morales.

Si bien esta nueva cinta de Avatar acaba de estrenarse, su salida de las salas de cine estará programada para enero del 2026, por lo que si quieres ser uno de los primeros en verlo solo deberás pagar tu entrada y acudir a tu sala de cine favorita: Cineplanet, Cinemark, Cine Star, UVK, entre otros.

¿Qué pasa si quiero ver "Avatar 3: fuego y cenizas" en streaming? Por si no lo sabes, la saga de Avatar es de propiedad de Disney, por lo que su llega a Disney Plus es un hecho garantizado.

Sin embargo, de momento no se tiene una fecha exacta de la llegada de "Avatar 3: fuego y cenizas" a Disney Plus. Si bien en la plataforma del ratón hay un corto llamado "Avatar 3: fuego y cenizas": Una mirada especial, aún la película que dura más de 3 horas no está disponible vía streaming.

Se estima que en abril del 2026, ya se podrá ver "Avatar 3: fuego y cenizas" en la comodidad de tu hogar, ya que luego de 4 meses de recaudación global se podrá tener esta joya del cine de ciencia ficción vía online.