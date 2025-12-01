'Chavín de Huántar, El Rescate del Siglo': ¿película peruana llegará a Netflix?

No hay duda que durante el mes de octubre de este 2025, el cine peruano estuvo en 'boca de todos' luego del estreno de dos cintas nacionales. Si bien 'La habitación negra' de Yiddá Eslava fue duramente criticada, un caso aparte fue la cinta 'Chavín de Huántar, El Rescate del Siglo', la cual fue aplaudida por los miles de espectadores que fueron al cine para verla.

'Chavín de Huántar, El Rescate del Siglo' es una película en la que se narra todos los detalles detrás de la operación militar que liberó a los rehenes que fueron secuestrados por los terroristas del MRTA en la embajada de Japón, hecho real que ocurrió en Lima en el año 1996.

La película, dirigida por Diego de León, contó con la participación de actores peruanos como Rodrigo Sánchez Patiño, Sergio Galliani, Connie Chaparro, Miguel Iza, André Silva y Christian Esquivel. En esta cinta se narra todo el plan de rescate, la tensión durante 126 días de cautiverio y el éxito del operativo que culminó el 22 de abril de 1997.

Más de un millón de personas vieron la película peruana 'Chavín de Huántar, El Rescate del Siglo' en 2025, convirtiéndose en la película peruana más vista del año hasta noviembre de ese año. La cinta alcanzó esta cifra en menos de tres semanas desde su estreno.

Cinta peruana fue todo un éxito y 'amenaza' llegar al streaming. Foto: composición.

Debido a al rotundo éxito de esta producción peruana, miles se preguntan si esta cinta se podrá ver en plataformas de streaming como Netflix. ¿Esto es posible? Si bien algunas películas de la productora peruana Tondero están en la gigante el streaming, esto no significa que 'Chavín de Huántar, el rescate del siglo' tenga que llegar sí o sí a dicha plataforma.

De momento no se ha confirmado o negado esta posibilidad. Sin embargo, debido al éxito de taquilla que significó, hay una gran posibilidad. Se sabe que la gigante del streaming puede llegar a pagar entre 50 mil a 120 dólares por una película de este tipo. Sin embargo, no todas las producciones pueden ser consideradas para ser parte del catálogo de Netflix, puesto que deberán cumplir con ciertos requisitos en su producción.