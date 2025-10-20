Tron: Ares: ¿desde cuándo y en qué plataforma de streaming estará disponible?

Luego de una década de la llegada de la cinta 'Tron: Legacy', Disney apostó con esta icónica salga de ciencia ficción y es así que 'Tron: Ares' se hizo realidad. Bajo la dirección del noruego Joachim Rønning y la actuación del ganador del Óscar, Jared Leto, finalmente se tuvo noticias de esta esperada saga.

Luego de varios años de paciente espera, finalmente 'Tron: Ares' llegó a las salas de cine y ha generado comentarios divididos, ya que si bien algunos la han elogiado, otros afirman que no ha dado la talla y hasta auguran representará una pérdida de millones de dólares.

¿De qué trata 'Tron: Ares'? Ares, interpretado por Jared Leto, es un programa experimental que cobra conciencia y escapa al mundo real, desencadenando un conflicto entre la humanidad y la inteligencia artificial. Ares es una nueva forma de vida digital creada para cumplir una misión secreta, pero que comienza a cuestionar su propósito. Su personaje se debate entre la lealtad a sus creadores y su propio despertar emocional. La película explora los límites entre lo humano y lo artificial.

Si bien 'Tron: Ares' está disponible en miles de salas de cine del mundo, lo cierto es que luego de algunos meses llegará a uno de los servicios de streaming más populares y este es Disney Plus. Incluso en estos días se ha estrenado un pequeño video de 5 minutos en el que podrás revisar algunos detalles de esta producción que no se vieron en la cinta que se ha proyectado.

'Tron: Ares' llegará a Netflix en pocos meses. Foto: captura.

¿Cuándo llegará 'Tron: Ares' a Disney Plus?

Se prevé que la película protagonizada por Jared Leto llegará a la plataforma del ratón en febrero del 2026. ¿Por qué? Esto se debe a que existe un periodo de tres a cuatro meses que la cinta se demorar para ser emitida al servicio de streaming de pago.