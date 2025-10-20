- Hoy:
Tron: Ares: ¿desde cuándo y en qué plataforma de streaming estará disponible?
La película de ciencia ficción protagonizada por Jared Leto ya se estrenó en los cines. ¿Cuándo se podrá ver vía online? Aquí todos los detalles de esta película futurista.
Luego de una década de la llegada de la cinta 'Tron: Legacy', Disney apostó con esta icónica salga de ciencia ficción y es así que 'Tron: Ares' se hizo realidad. Bajo la dirección del noruego Joachim Rønning y la actuación del ganador del Óscar, Jared Leto, finalmente se tuvo noticias de esta esperada saga.
Luego de varios años de paciente espera, finalmente 'Tron: Ares' llegó a las salas de cine y ha generado comentarios divididos, ya que si bien algunos la han elogiado, otros afirman que no ha dado la talla y hasta auguran representará una pérdida de millones de dólares.
¿De qué trata 'Tron: Ares'? Ares, interpretado por Jared Leto, es un programa experimental que cobra conciencia y escapa al mundo real, desencadenando un conflicto entre la humanidad y la inteligencia artificial. Ares es una nueva forma de vida digital creada para cumplir una misión secreta, pero que comienza a cuestionar su propósito. Su personaje se debate entre la lealtad a sus creadores y su propio despertar emocional. La película explora los límites entre lo humano y lo artificial.
Si bien 'Tron: Ares' está disponible en miles de salas de cine del mundo, lo cierto es que luego de algunos meses llegará a uno de los servicios de streaming más populares y este es Disney Plus. Incluso en estos días se ha estrenado un pequeño video de 5 minutos en el que podrás revisar algunos detalles de esta producción que no se vieron en la cinta que se ha proyectado.
'Tron: Ares' llegará a Netflix en pocos meses. Foto: captura.
¿Cuándo llegará 'Tron: Ares' a Disney Plus?
Se prevé que la película protagonizada por Jared Leto llegará a la plataforma del ratón en febrero del 2026. ¿Por qué? Esto se debe a que existe un periodo de tres a cuatro meses que la cinta se demorar para ser emitida al servicio de streaming de pago.