Zootopia 2: divertido tráiler revela nuevos personajes y fecha de estreno de la cinta de Disney

Ginnifer Goodwin y Jason Bateman volverán a dar vida a Judy Hopps y Nick Wilde en Zootopia 2, la nueva película animada que acaba de anunciar Disney para estrenar durante este mes de noviembre del 2025.

La cinta animada nos mostrará nuevas aventuras de la simpática pareja de compañeros policías de Zootopia, quienes deberán resolver un caso para ayudar a Gary, una serpiente azul quien será interpretada por el actor Ke Huy Quan.

Tal como se puede ver en el tráiler recién compartido por Disney en YouTube, para la nueva película Zootopia 2, los policías Judy Hopps y Nick Wilde deberán entrar a una zona poco conocida de la ciudad, para así ayudar a la serpiente Gary, a demostrar que estos reptiles no son dañinos como se cree.

Para alegría de todos los fans de Zootopia 2, esta cinta llegará a las salas de cines este jueves 27 de noviembre. Sin embargo, si no puedes ir al cine, en solo 3 meses la podrás ver vía online desde Disney Plus, plataforma de streaming donde se comparten los últimos lanzamientos de la gigante estadounidense.

Zootopia 2 contará con la participación de Ke Huy Quan como Gary, Shakira como Gazelle, Macaulay Culkin como Cattrick Lynxley, Quinta Brunson como Dr. Fuzzby, Fortune Feimster como Nibbles, Ginnifer Goodwin como Judy Hopps, Jason Bateman como Nick Wilde, entre otros destacados artistas de Hollywood.

Si quieres ver el primer adelanto oficial de Zootopia 2, no dudes en revisar el siguiente video que te dejamos en la parte central de esta nota. ¿Qué te parece? Deja tus comentarios en redes sociales.