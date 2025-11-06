0
¡LO ÚLTIMO!
Acumulado y tabla del Clausura de la Liga 1
URGENTE
Lista de convocados de Perú para amistosos ante Rusia y Chile

Zootopia 2: divertido tráiler revela nuevos personajes y fecha de estreno de la cinta de Disney

Judy Hopps y Nick Wilde vuelven para demostrar que son la mejor pareja de policías de Zootopia. Mira el tráiler oficial de la cinta animada que llega en noviembre.

Daniel Robles
Mira el tráiler de Zootopia 2 de Disney, la nueva película animada que llega en noviembre al cine.
Mira el tráiler de Zootopia 2 de Disney, la nueva película animada que llega en noviembre al cine. | Foto: composición/Daniel Robles
COMPARTIR

Ginnifer Goodwin y Jason Bateman volverán a dar vida a Judy Hopps y Nick Wilde en Zootopia 2, la nueva película animada que acaba de anunciar Disney para estrenar durante este mes de noviembre del 2025.

La cinta animada nos mostrará nuevas aventuras de la simpática pareja de compañeros policías de Zootopia, quienes deberán resolver un caso para ayudar a Gary, una serpiente azul quien será interpretada por el actor Ke Huy Quan.

Pese a las suspicacias iniciales, este film fue todo un éxito comercial.

PUEDES VER: Esta película de superhéroes recaudó US$ 500 millones en cines y se estrena HOY en Disney Plus

Tal como se puede ver en el tráiler recién compartido por Disney en YouTube, para la nueva película Zootopia 2, los policías Judy Hopps y Nick Wilde deberán entrar a una zona poco conocida de la ciudad, para así ayudar a la serpiente Gary, a demostrar que estos reptiles no son dañinos como se cree.

Para alegría de todos los fans de Zootopia 2, esta cinta llegará a las salas de cines este jueves 27 de noviembre. Sin embargo, si no puedes ir al cine, en solo 3 meses la podrás ver vía online desde Disney Plus, plataforma de streaming donde se comparten los últimos lanzamientos de la gigante estadounidense.

Zootopia 2 contará con la participación de Ke Huy Quan como Gary, Shakira como Gazelle, Macaulay Culkin como Cattrick Lynxley, Quinta Brunson como Dr. Fuzzby, Fortune Feimster como Nibbles, Ginnifer Goodwin como Judy Hopps, Jason Bateman como Nick Wilde, entre otros destacados artistas de Hollywood.

Si quieres ver el primer adelanto oficial de Zootopia 2, no dudes en revisar el siguiente video que te dejamos en la parte central de esta nota. ¿Qué te parece? Deja tus comentarios en redes sociales.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

Lo más visto

  1. Sinuano Día de HOY, jueves 6 de noviembre EN VIVO: resultados y números ganadores del último sorteo

  2. Horóscopo de HOY, jueves 6 de noviembre según Josie: predicciones, tarot y número de la suerte AQUÍ

  3. Instagram: Novia de Luis Trujillo es confundida con reconocida cantante internacional |FOTO

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano