UFC 320 EN VIVO: A qué hora, cartelera, previa, cómo y dónde ver Ankalaev vs. Pereira 2

El mítico T-Mobile de Las Vegas, Estados Unidos, se vestirá de gala para albergar UFC 320, uno de los eventos más esperados del año. Ankalaev vs. Pereira 2 la revancha que promete sacar fuego al 'octágono'. Las preliminares están pactadas para empezar a las 5:00 p.m. (en Perú) y las estelares a las 9:00 p.m. (Perú). La transmisión estará a cargo de ESPN y Disney Plus.

La capital del deporte de contacto será testigo de una noche, donde las emociones estarán a mil. En UFC 320 dos títulos se pondrán en juego (peso gallo y peso semipesado), además Magomed Ankalaev y Alex Pereira se volverán a enfrentar.

Magomed Ankalaev es el vigente campeón de la categoría semipesado, pero eso no significa que sea el preferido de los fanáticos. Pifias y abucheos que llevaron al monarca de la división amenazar a Alex Pereira en el pesaje oficial.

"Todos van a llorar", gritó el campeón. Luego, indicó lo siguiente: "Ese tipo (Pereira) pagará por todo lo que dijo y todo lo que la gente dijo en su nombre no se puede esconder más".

En su primera pelea con Pereira, que se realizó en UFC 313, Ankalaev dominó las acciones, llevó a Pereira al piso y le lanzó un total de 127 golpes, contra los 97 que le brindó 'Poatan'.

Los jueces le dieron el triunfo a Magomed por decisión unánime, un resultado que desató el enojo del público. Pereira también mostró su desacuerdo y ahora busca salir de Las Vegas con el oro.

¿A qué hora es UFC 320, Ankalaev vs. Pereira 2?

País UFC 320

primeras preliminares UFC 320

preliminares UFC 320

estelares México 4:00 p.m. 6:00 p.m. 8:00 p.m. Perú, Ecuador y Colombia 5:00 p.m. 7:00 p.m. 9:00 p.m. Chile, Venezuela y Bolivia 6:00 p.m. 8:00 p.m. 10:00 p.m. Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil 7:00 p.m. 9:00 p.m. 11:00 p.m. España 12:00 a.m. (día siguiente) 2:00 a.m.(día siguiente) 4:00 horas (día siguiente)

UFC 320: Cartelera

Cartelera estelar

Magomed Ankalaev vs. Alex Pereira | Título peso semipesado

Merab Dvalishvili vs. Cory Sandhagen | Título peso gallo

Jiří Procházka vs. Khalil Rountree Jr. | peso semipesado

Josh Emmett vs. Youssef Zalal | peso pluma

Abus Magomedov vs. Joe Pyfer | peso mediano

Cartelera preliminares

Ateba Gautier vs. Treston Vines | peso mediano

Edmen Shahbazyan vs. Andre Muniz | peso mediano

Chris Gutiérrez vs. Farid Basharat | peso gallo

Daniel Santos vs. JooSang Yoo | peso pluma

Cartelera primeras peleas

Punahele Soriano vs. Nikolay Veretennikov | peso welter

Ramiz Brahimaj vs. Austin Vanderford | peso welter

Veronica Hardy vs. Brogan Walker | peso mosca

Macy Chiasson vs. Yana Santos | peso gallo

Patchy Mix vs. Jakub Wikłacz | peso gallo

¿Dónde ver UFC 320 EN VIVO pelea Ankalaev vs. Pereira 2?

En Perú y América Latina, la pelea entre Magomed vs. Alex Pereira en el UFC 320 será transmitido EN VIVO por Disney Plus (estelares) y ESPN (preliminares).

En Estados Unidos, el evento de UFC 320 será televisado por ESPN Deportes (preliminares) y ESPN+ con PVV (estelares). Si estás en México, la transmisión LIVE STREAM estará a cargo de FOX Sports Premium.

Ankalaev vs. Pereira 2: apuestas