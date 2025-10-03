- Hoy:
UFC 320 EN VIVO: A qué hora, cartelera, previa, cómo y dónde ver Ankalaev vs. Pereira 2
UFC 320 se realizará este sábado 4 de octubre en T-Mobile Arena de Las Vegas y tendrá como pelea estelar la revancha entre Ankalaev y Pereira.
El mítico T-Mobile de Las Vegas, Estados Unidos, se vestirá de gala para albergar UFC 320, uno de los eventos más esperados del año. Ankalaev vs. Pereira 2 la revancha que promete sacar fuego al 'octágono'. Las preliminares están pactadas para empezar a las 5:00 p.m. (en Perú) y las estelares a las 9:00 p.m. (Perú). La transmisión estará a cargo de ESPN y Disney Plus.
PUEDES VER: UFC confirma la noticia más esperada | Está en marcha una velada en la Casa Blanca en 2026: "Lo hemos conseguido"
La capital del deporte de contacto será testigo de una noche, donde las emociones estarán a mil. En UFC 320 dos títulos se pondrán en juego (peso gallo y peso semipesado), además Magomed Ankalaev y Alex Pereira se volverán a enfrentar.
Magomed Ankalaev es el vigente campeón de la categoría semipesado, pero eso no significa que sea el preferido de los fanáticos. Pifias y abucheos que llevaron al monarca de la división amenazar a Alex Pereira en el pesaje oficial.
"Todos van a llorar", gritó el campeón. Luego, indicó lo siguiente: "Ese tipo (Pereira) pagará por todo lo que dijo y todo lo que la gente dijo en su nombre no se puede esconder más".
En su primera pelea con Pereira, que se realizó en UFC 313, Ankalaev dominó las acciones, llevó a Pereira al piso y le lanzó un total de 127 golpes, contra los 97 que le brindó 'Poatan'.
Los jueces le dieron el triunfo a Magomed por decisión unánime, un resultado que desató el enojo del público. Pereira también mostró su desacuerdo y ahora busca salir de Las Vegas con el oro.
¿A qué hora es UFC 320, Ankalaev vs. Pereira 2?
|País
|UFC 320
primeras preliminares
|UFC 320
preliminares
|UFC 320
estelares
|México
|4:00 p.m.
|6:00 p.m.
|8:00 p.m.
|Perú, Ecuador y Colombia
|5:00 p.m.
|7:00 p.m.
|9:00 p.m.
|Chile, Venezuela y Bolivia
|6:00 p.m.
|8:00 p.m.
|10:00 p.m.
|Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil
|7:00 p.m.
|9:00 p.m.
|11:00 p.m.
|España
|12:00 a.m. (día siguiente)
|2:00 a.m.(día siguiente)
|4:00 horas (día siguiente)
UFC 320: Cartelera
Cartelera estelar
- Magomed Ankalaev vs. Alex Pereira | Título peso semipesado
- Merab Dvalishvili vs. Cory Sandhagen | Título peso gallo
- Jiří Procházka vs. Khalil Rountree Jr. | peso semipesado
- Josh Emmett vs. Youssef Zalal | peso pluma
- Abus Magomedov vs. Joe Pyfer | peso mediano
Cartelera preliminares
- Ateba Gautier vs. Treston Vines | peso mediano
- Edmen Shahbazyan vs. Andre Muniz | peso mediano
- Chris Gutiérrez vs. Farid Basharat | peso gallo
- Daniel Santos vs. JooSang Yoo | peso pluma
Cartelera primeras peleas
- Punahele Soriano vs. Nikolay Veretennikov | peso welter
- Ramiz Brahimaj vs. Austin Vanderford | peso welter
- Veronica Hardy vs. Brogan Walker | peso mosca
- Macy Chiasson vs. Yana Santos | peso gallo
- Patchy Mix vs. Jakub Wikłacz | peso gallo
¿Dónde ver UFC 320 EN VIVO pelea Ankalaev vs. Pereira 2?
En Perú y América Latina, la pelea entre Magomed vs. Alex Pereira en el UFC 320 será transmitido EN VIVO por Disney Plus (estelares) y ESPN (preliminares).
En Estados Unidos, el evento de UFC 320 será televisado por ESPN Deportes (preliminares) y ESPN+ con PVV (estelares). Si estás en México, la transmisión LIVE STREAM estará a cargo de FOX Sports Premium.
Ankalaev vs. Pereira 2: apuestas
|Apuestas
|Ankalaev
|Pereira
|Betsson
|1.37
|3.20
|Betano
|1.38
|3.05
|Bet365
|1.36
|3.25
|1xBet
|1.50
|2.51
|DoradoBet
|1.35
|3.10
