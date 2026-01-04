Los retos del Comité Olímpico Peruano para este 2026

El 2025 fue para el Comité Olímpico Peruano el año de la consolidación a nivel internacional luego de su buena imagen posicionada a nivel nacional por ser el ente que representa al Team Perú en los juegos del ciclo olímpico. Los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025 fueron el gran resultado deportivo del año de nuestros atletas con el gran trabajo de las federaciones deportivas nacionales al lograr el tercer puesto en los Bolivarianos luego de 30 años, ganando 262 medallas (78 de oro, 80 de plata y 104 de bronce).

“Lo hicimos juntos. El gran talento de nuestros atletas, el excelente trabajo de los equipos multidisciplinarios de las federaciones deportivas nacionales y el apoyo de la gente en las tribunas configuraron a que tengamos un gran resultado y posicionamiento a nivel internacional. Desde el Comité Olímpico Peruano deseamos que nuestros atletas del Team Perú en el ciclo olímpico se sigan superando para lograr las clasificaciones con miras a los Juegos Olímpicos Los Angeles 2029, con una gran parada previa en los Juegos Panamericanos Lima 2027 donde el COP tendrá una relevancia al lado de nuestra delegación”, indicó Renzo Manyari, presidente del COP.

Durante 16 días de competencias, del 22 de noviembre al 7 de diciembre, el Team Perú destacó día a día. El tiro deportivo fue la disciplina más destacada, con 30 medallas, seguido por atletismo (22), Taekwondo (15) y Surf (14). Kimberly García resplandeció en marcha, mientras Stefano Peschiera se coronó en vela. Alrededor de 600 deportistas representaron a Perú en 41 disciplinas. “Un país salió al frente y logramos realizar unos Juegos Bolivarianos con un excelente resultado deportivo para la patria. Es importante destacar que el Comité Olímpico Peruano no recibe subvenciones ni dinero alguno del Estado y en los JJ.BB. cumplimos y se tuvo un gran trabajo de todos, no hay que olvidar a todo el equipo que laboró detrás del escenario, lejos de las luces y los flashes”, señaló Manyari Velazco.

Es importante destacar que el COP como representación internacional del deporte peruano tiene una agenda cargada para este 2026y más aún resaltando que la gestión de Renzo Manyari junto al Gobierno Nacional lograron en poco tiempo los Juegos Bolivarianos del Bicentenario Ayacucho y Lima 2024, los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho y Lima 2025 y los Juegos Panamericanos Lima 2027.

Los compromisos de este años serán los siguientes: Los Juegos de Invierno en Milán y Cortina d'Ampezzo (Italia) serán del 6 al 22 de febrero del 2026. Está por confirmar la participación de los hermanos Ornella y Walter Oettl en esquí alpino. Los hermanos Oettl Reyes han competido anteriormente en JJ.OO. de Invierno. Víctor “Dito” Chávez intenta su clasificación en snowboard cross.

Volviendo a América, los IV Juegos Suramericanos de la Juventud se realizarán del 12 al 25 de abril del 2026 en la ciudad de Panamá, donde participarán más de 2,000 atletas (entre 14 a 19 años) de 15 países en 21 disciplinas deportivas. Argentina, Aruba, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Uruguay, Surinam y Venezuela serán los países que participarán, siendo Panamá el equipo número 15 en este evento que tiene la garantía de ODESUR.

Este año siguiendo el ciclo olímpico se desarrollarán los Juegos Suramericanos Santa Fé, Argentina 2026, paso previo a los Juegos Panamericanos Lima 2027. Este evento también tendrá las sedes de Rosario y Rafaela del 12 al 26 de setiembre. En los XII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 más de 4.000 atletas provenientes de Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curaçao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela competirán en 57 disciplinas.

Los Juegos Olímpicos de la Juventud (JOJ) de Dakar 2026 se realizarán en Senegal, África, del 31 de octubre al 13 de noviembre. En este evento (Verano) se competirá en 35 deportes. Esta será la cuarta edición de estos JOJ, anteriormente se realizaron en Singapur 2010, Nankín, China 2014, Buenos Aires, Argentina 2018. Perú podrá llevar una delegación de destacados deportistas entre 14 a 18 años de edad.

Asimismo, Los II Juegos Bolivarianos de la Juventud 2026 de la Organización Deportiva Bolivariana (ODEBO) serán en Caracas, Venezuela, así como en los Estados de La Guaira y Miranda. Las fechas aproximadas para los Juegos de Caracas serían entre el 16 y 30 de noviembre del presente año. Los primeros juegos fueron el 2024 en Sucre, Bolivia donde nuestra delegación logró 91 medallas (18 de oro, 24 de plata y 49 de bronce).

“Nuestra nueva generación de deportistas y no hay que decir generación dorada, sino nuestra nueva sangre, nuestra reserva de atletas ya se preparan para llegar consolidados para los Juegos ODESUR y los Juegos Panamericanos Lima 2027. Tenemos un recambio generacional y hay muy buenos atletas que siguen trabajando con miras a dejar en alto el nombre del país. En estas competencias deportivas, nuestros atletas marchan rumbo a la gloria y los dirigentes tocamos los tambores”, finalizó Renzo Manyari.