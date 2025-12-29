Team Perú cumplió dentro y fuera de las canchas

Por Renzo Manyari, presidente del Comité Olímpico Peruano

Culminamos este 2025 con saludos de parte de nuestros integrantes del Team Perú. Las Fiestas de Navidad y Año Nuevo son propicias para estrechar aún más los vínculos de amistad entre deportistas, técnicos y dirigentes.

Sin embargo, son ellos quienes deben recibir nuestros parabienes. No solo por cortesía sino como reconocimiento por el regalo invalorable de una actuación memorable durante los Juegos Bolivarianos Lima y Ayacucho 2025.

Ellos nos despertaron alegrías, nos entregaron medallas, dejaron huella con nuevas marcas y mejores presentaciones. He sido testigo de la enorme motivación en cada uno de ellos. Además de la gran seriedad a la hora de planificar el año y la entrega en cada entrenamiento.

También sobresalen los comandos técnicos. Hay un enorme trabajo detrás de cada deportista y los entrenadores juegan un papel fundamental. Los dirigentes han puesto un enorme énfasis en la planificación. Ha primado la reducción del espacio al azar. Las consecuencias ahora son visibles para el aficionado.

La gran rueda de un círculo virtuoso para nuestro sistema deportivo ha dado un giro alentador.

Por delante un gigantesco reto: los Juegos Panamericanos Lima 2027. Estamos a un año y meses del inicio de ese gran certamen continental que por segunda vez se realizará en nuestra ciudad capital.

En esta oportunidad no bastará con una grandiosa organización, también será oportuno mostrar el notorio avance del Team Perú en el contexto americano. El banco de pruebas previo: los Juegos Odesur Santa Fe 2026 en Argentina.

La visión del Comité Olímpico Peruano (COP) consistió en apoyar la actividad constante para nuestros atletas en el deporte de alta competencia. Por ello alentamos la realización en nuestra capital de certámenes del circuito olímpico, de las federaciones internacionales, así como de asociaciones panamericanas.

Hemos aprovechado al máximo la capacidad de nuestra impecable infraestructura deportiva y nuestros deportistas han ofrecido su máximo esfuerzo. Por eso y muchas cosas más les deseo que sus anhelos se cumplan en 2026.