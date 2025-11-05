Esta película de superhéroes recaudó US$ 500 millones en cines y se estrena HOY en Disney Plus

Entre el 24 y 25 de julio de 2025, las salas de cine del mundo vieron el estreno de Los 4 Fantásticos, cinta de superhéroes de Marvel que recaudó unos US$ 506 millones de dólares y que desde HOY ya está disponible en Disney Plus.

¿Cuándo se estrena Los 4 Fantásticos en Disney Plus?

Como es habitual, luego de su paso por cines a nivel mundial, este tipo de películas esperan un par de meses para que vean la luz en streaming. En el caso de Los 4 Fantásticos, esta cinta de Matt Shakman, se lanzó por medio de esta plataforma el miércoles 5 de noviembre 2025.

Tráiler de Los 4 Fantásticos

¿De qué trata Los 4 Fantásticos?

En este reboot de la primera familia de Marvel, se muestra a los superhéroes haciendo frente a una amenaza galáctica representada en Galactus, el devorador de mundos, un dios espacial que llega a la Tierra con la finalidad de engullirla para sacear su hambre incontrolable.

Pero, más allá de la amenaza que representa esta abominable ser, la cinta también se encargará de ponernos en frente una serie de dilemas emocionales que tendrán que superar juntos el Señor Fantástico, La Mujer Invisible, La Mole y La Antorcha Humana.

También veremos Shall-Bal, la cual es una versión alternativa del conocido Silver Surfer, siendo este personaje quien llega a nuestro planeta para darle a los humanos la noticia que Galactus está por venir y que no deben resistirse al destino.

Personajes de Los 4 Fantásticos