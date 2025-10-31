"It: bienvenido a Derry", fecha y hora oficial de estreno del capítulo 3 en HBO MAX: ¿De qué tratará?

Halloween llegó y con ella las ansias por ver el nuevo episodio de "It: bienvenido a Derry", sobre todo luego de las grandes sensaciones que nos dejó el capítulo de estreno y el cual pudimos ver de forma exclusiva desde la plataforma de HBO MAX.

Por ello, en las siguientes líneas vamos a conocer cuándo se emitirá en tercer capítulo de la serie precuela a los sucesos de las dos películas del payaso Pennywise, así como las horas de estreno confirmadas.

¿Cuándo se estrena el capítulo 3 de "It: bienvenido a Derry"?

Lo ideal era que el episodio 2 de la serie inspirada en el libro de Stephen King, "It" se estrenara este domingo 2 de noviembre de 2025, pero debido al especial de Halloween que tiene preparado HBO MAX para Hallowen, es que este capítulo verá la luz antes este viernes 31 de octubre de 2025.

Ante, el capítulo 3 de "It: bievenido a Derry" no verá la luz el viernes 7 de noviembre, sino el domingo 9 del mismo mes.

¿A qué hora ver el capítulo 3 de "It: bienvenido a Derry"?

El horario va a depender de acuerdo al país donde vives, pero este no ha cambiado en lo absoluto, así que toma nota:

México: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Perú: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Colombia: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Ecuador: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Bolivia: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Venezuela: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Argentina: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Chile: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Paraguay: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Uruguay: 10:00 p.m.

10:00 p.m. España: 3:00 a.m. (del lunes 27 de octubre)

¿De qué trata el capítulo 3 de "It: bienvenido a Derry"?

Luego de los eventos del capítulo 2 de "It: bienvenido a Derry" es poco lo que sabemos que sucederá en el siguiente episodio, sin embargo, sería una consecuencia lógica esperar que la trama siga ahondando en los descubrimientos hechos en el bosque a manos del ejército.

Lo cierto es que en los dos episodios estrenados hemos notado como el pueblo de Derry esconde secretos indecibles, tan perturbadores, todos relacionados con un extraño mal o presencia que anida en esta zona de los Estados Unidos desde hace siglos y que se alimenta de la inocencia de los niños para "sobrevivir".

¿Cuántos capítulos tendrá "It: bienvenido a Derry"?

"It: bienvenido a Derry", al menos en su primera temporada, tendrá un total de 8 episodios, los cuales se emitirán de forma semanal y estas son las fechas confirmadas:

Capítulo 1: 26 de octubre.

26 de octubre. Capítulo 2: 31 de octubre

31 de octubre Capítulo 3: 09 de noviembre.

09 de noviembre. Capítulo 4: 16 de noviembre.

16 de noviembre. Capítulo 5: 23 de noviembre.

23 de noviembre. Capítulo 6: 30 de noviembre.

30 de noviembre. Capítulo 7: 07 de diciembre.

07 de diciembre. Capítulo 8: 14 de diciembre.

