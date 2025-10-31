0
EN VIVO
Alianza Lima vs Melgar por la Liga 1 2025

"It: bienvenido a Derry", fecha y hora oficial de estreno del capítulo 3 en HBO MAX: ¿De qué tratará?

El primer episodio de la serie de HBO MAX ha dejado grandes sensaciones como sustos inolvidables y todos tiene ganas de conocer más sobre la historia de Derry.

Joel Dávila
El estreno del segundo capítulo se adelantó para que coincida con Halloween.
El estreno del segundo capítulo se adelantó para que coincida con Halloween. | Composición Joel Dávila/Líbero
COMPARTIR

Halloween llegó y con ella las ansias por ver el nuevo episodio de "It: bienvenido a Derry", sobre todo luego de las grandes sensaciones que nos dejó el capítulo de estreno y el cual pudimos ver de forma exclusiva desde la plataforma de HBO MAX.

Por ello, en las siguientes líneas vamos a conocer cuándo se emitirá en tercer capítulo de la serie precuela a los sucesos de las dos películas del payaso Pennywise, así como las horas de estreno confirmadas.

Bill Skarsgard se vuelve a poner en la piel de Pennywise.

PUEDES VER: "It: Bienvenido a Derry": dónde ver y a qué hora se estrena el primer capítulo de la serie de terror

¿Cuándo se estrena el capítulo 3 de "It: bienvenido a Derry"?

Lo ideal era que el episodio 2 de la serie inspirada en el libro de Stephen King, "It" se estrenara este domingo 2 de noviembre de 2025, pero debido al especial de Halloween que tiene preparado HBO MAX para Hallowen, es que este capítulo verá la luz antes este viernes 31 de octubre de 2025.

Ante, el capítulo 3 de "It: bievenido a Derry" no verá la luz el viernes 7 de noviembre, sino el domingo 9 del mismo mes.

¿A qué hora ver el capítulo 3 de "It: bienvenido a Derry"?

El horario va a depender de acuerdo al país donde vives, pero este no ha cambiado en lo absoluto, así que toma nota:

  • México: 7:00 p.m.
  • Perú: 8:00 p.m.
  • Colombia: 8:00 p.m.
  • Ecuador: 8:00 p.m.
  • Bolivia: 9:00 p.m.
  • Venezuela: 9:00 p.m.
  • Argentina: 10:00 p.m.
  • Chile: 10:00 p.m.
  • Paraguay: 10:00 p.m.
  • Uruguay: 10:00 p.m.
  • España: 3:00 a.m. (del lunes 27 de octubre)

Tráiler de "It: bienvenido a Derry"

¿De qué trata el capítulo 3 de "It: bienvenido a Derry"?

Luego de los eventos del capítulo 2 de "It: bienvenido a Derry" es poco lo que sabemos que sucederá en el siguiente episodio, sin embargo, sería una consecuencia lógica esperar que la trama siga ahondando en los descubrimientos hechos en el bosque a manos del ejército.

Lo cierto es que en los dos episodios estrenados hemos notado como el pueblo de Derry esconde secretos indecibles, tan perturbadores, todos relacionados con un extraño mal o presencia que anida en esta zona de los Estados Unidos desde hace siglos y que se alimenta de la inocencia de los niños para "sobrevivir".

¿Cuántos capítulos tendrá "It: bienvenido a Derry"?

"It: bienvenido a Derry", al menos en su primera temporada, tendrá un total de 8 episodios, los cuales se emitirán de forma semanal y estas son las fechas confirmadas:

  • Capítulo 1: 26 de octubre.
  • Capítulo 2: 31 de octubre
  • Capítulo 3: 09 de noviembre.
  • Capítulo 4: 16 de noviembre.
  • Capítulo 5: 23 de noviembre.
  • Capítulo 6: 30 de noviembre.
  • Capítulo 7: 07 de diciembre.
  • Capítulo 8: 14 de diciembre.

Personajes de "It: bienvenido a Derry"

  • Taylour Paige: como Charlotte Hanion.
  • Jovan Adepo: como Leroy Hanion.
  • Blake Cameron James: como Will Hanion.
  • Chris Chalk: como Dick Hallorann.
  • James Remar: como el general Shaw.
  • Stephen Rider: como Hank.
  • Rudy Mancuso: como el capitán Pauly Russo.
  • Clara Stack: como Lilly.
  • Amanda Christine: como Ronnie.
  • Mikkal Karim-Fidler: como Teddy.
  • Bill Skarsgard: como Pennywise.
Joel Dávila
AUTOR: Joel Dávila

Redactor de Líbero, sección Ocio. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con mas de 13 años de experiencia en contenido digital, periodismo institucional y redacción SEO.

Lo más visto

  1. RESULTADO Sinuano Día HOY, 31 de octubre: números ganadores del último sorteo EN VIVO

  2. ¿Ganaste? Resultado Sinuano Día y Noche del jueves 30 de octubre: números ganadores del sorteo

  3. Horóscopo de HOY, viernes 31 de octubre: Josie trae el mejor tarot y predicciones

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano