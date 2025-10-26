"It: Bienvenido a Derry": dónde ver y a qué hora se estrena el primer capítulo de la serie de terror

Estamos a tan solo horas del inicio de una de las producciones más esperadas por fans del terror y del horror cósmico, porque HOY se estrena a nivel mundial en plataformas de streaming el primer capítulo de la primera temporada de It: Bienvenido a Derry, donde Bill Skarsgard se pondrá, nuevamente, en la piel de Pennywise, aquél monstruo interdimensional que adopta la forma de un payaso para atraer a sus víctimas favoritas: los niños.

Este serie sirve como una precuela a los hechos que tiene lugar en las películas sobre este macabro personaje, es decir It (2017) e It: capítulo 2 (2019), por lo que no veremos al grupo de chicos que conformaron el entrañable "Club de los perdedores", en su lugar tendremos nuevos personajes, con los niños como eje de la historia que, una vez más, tendrá lugar en las alegres, pero también mórbidas calles del ya famoso pueblo de Derry.

¿Cuándo se estrena It: Bienvenido a Derry?

Si eres de aquellos que está impaciente por ver el primer episodio, pero no sabes cuando se estrena, pues tenemos buenas noticias para ti, pues It: Bienvenido a Derry emitirá su primer episodio HOY, es decir, este domingo 26 de octubre de 2025 a nivel mundial y por plataformas de streaming,

¿A qué se estrena el capítulo 1 de It: Bienvenido a Derry?

El horario de estreno del primer capítulo de It: Bienvenido a Derry va a depender mucho del país donde te encuentres, por lo que checa este listado con las horas de emisión en los países de Hispanoamérica.

México: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Perú: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Colombia: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Ecuador: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Bolivia: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Venezuela: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Argentina: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Chile: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Paraguay: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Uruguay: 10:00 p.m.

10:00 p.m. España: 3:00 a.m. (del lunes 27 de octubre)

¿Dónde ver It: Bienvenido a Derry?

It: Bienvenido a Derry emite su capítulo de estreno este domingo 26 de octubre de 2025 vía HBO MAX, plataforma de streaming para la cual necesitas de una cuenta activa, a la vez de haber contratado cualquiera de sus planes de suscripción.

Otra forma para verlo es vía DirecTV en sus canales 524/1524HD, además de su plataforma digital DGO.

Tráiler de It: Bienvenido a Derry

¿De qué trata It: Bienvenido a Derry?

Como mencionamos líneas arriba, en It: Bienvenido a Derry, no veremos a ninguno de los niños que integraron el entrañable "Club de los perdedores", ya que la serie es una precuela, donde los protagonistas serán Teddy, Phil, Lilly y Ronnie.

Estos muchachos están intrigados sobre las extrañas desapariciones de niños en Derry, por lo que harán la labor de investigadores, al mismo tiempo que ellos empiezan a experimentar extraños sucesos.

¿Cuántos capítulos tendrá It: Bienvenido a Derry?

La primera temporada de It: Bienvenido a Derry constará de 8 episodios, los cuales se inspiran en libro It de Stephen King. La producción, a cargo de Andy Muschietti (director de It e It: capítulo dos), profundizará en este macabro universos, a la vez de abordar los orígenes de Pennywise, un ser dimensional de forma poco conocido que en la Tierra adopta la apariencia de un payaso.

Personajes de It: Bienvenido a Derry