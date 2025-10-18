0
'Familia Typhoon', capítulo 4 subtitulado en español latino: fecha y hora de estreno del dorama

El dorama 'Familia Typhoon' está sumamente interesante y AQUÍ podrás conocer todos los detalles del capítulo 4 del drama coreano.

Roxana Aliaga
El capítulo 4 de dorama se estrenará el domingo 19 de octubre.
'Familia Typhoon' se ha convertido en una de las series más populares de Netflix, porque transporta a los televidentes a lo los años 1997, en esa época la crisis financiera golpeaba varias empresas; una de ellas es la compañía comercial dirigida por la familia Kang que se encuentra en la ruina, porque su propietario fallece.

El puesto es ocupado por su hijo Kang Tae.poon, un joven despreocupado y descuidado, quien junto a Oh Mi Seon, contadora de la empresa, deberán trabajar para sacarle a flote. El drama está sumamente interesante y muchos buscan conocer qué pasará en el capítulo 4.

'Familia Typhoon' capítulo 4 sub. español: ¿Cuándo se estrena?

Este k-drama está dirigido por Lee Na Jung y cuenta con las actuaciones de Sung Dong-il, Kim Ji-yeong, Kim Min-Seok, Mu Jin-sung, Kim Jae-hwa y Jin Seon-kyu. El episodio 4 de 'Familia Typhoon' tiene una duración aproximadamente de 60 minutos y estará disponible el domingo 19 de octubre.

Familia Typhoon

El capítulo 4 de 'Familia Typhoon' se estrena el 18 de octubre.

'Familia Typhoon' cap. 4: Hora de estreno

A continuación, podrás conocer a qué hora se estrenará el capítulo 4 de 'Familia Typhoon' en Netflix de acuerdo al país donde te encuentres. ¡Toma nota!

  • Estados Unidos: 3:00 a.m.
  • México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 1:00 a.m.
  • Perú, Colombia, Panamá y Ecuador: 2:00 a.m.
  • Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 3:00 a.m.
  • Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil: 4:00 a.m.
  • España: 9:00 a.m.

Reparto de 'Familia Typhoon'

A continuación, podrás conocer cuál es el reparto de 'Familia Typhoon' y así averiguar más sobre cada uno de los actores coreanos que participan en el kdrama.

  • Lee Jun-ho como Kang Tae-poong
  • Minha Kim como Oh Mi-seon
  • Sung Dong-il como Kang Jin-Yeong
  • Kim Ji-yeong como Jung Jeong-Mi
  • Kim Min-Seok como Wang Nam-Mo
  • Mu Jin-sung como Pyo Hyeon-Jun
  • Kim Jae-hwa como Cha Seon-taek
Redactora de la web del Diario Líbero. Egresada de Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuento con más 3 años de experiencia en contenido digital.

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano