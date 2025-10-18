- Hoy:
'Familia Typhoon', capítulo 4 subtitulado en español latino: fecha y hora de estreno del dorama
El dorama 'Familia Typhoon' está sumamente interesante y AQUÍ podrás conocer todos los detalles del capítulo 4 del drama coreano.
'Familia Typhoon' se ha convertido en una de las series más populares de Netflix, porque transporta a los televidentes a lo los años 1997, en esa época la crisis financiera golpeaba varias empresas; una de ellas es la compañía comercial dirigida por la familia Kang que se encuentra en la ruina, porque su propietario fallece.
PUEDES VER: 'Bon appétit, majestad' capítulo especial: ¿Dónde y a qué hora ver el episodio extra en español latino?
El puesto es ocupado por su hijo Kang Tae.poon, un joven despreocupado y descuidado, quien junto a Oh Mi Seon, contadora de la empresa, deberán trabajar para sacarle a flote. El drama está sumamente interesante y muchos buscan conocer qué pasará en el capítulo 4.
'Familia Typhoon' capítulo 4 sub. español: ¿Cuándo se estrena?
Este k-drama está dirigido por Lee Na Jung y cuenta con las actuaciones de Sung Dong-il, Kim Ji-yeong, Kim Min-Seok, Mu Jin-sung, Kim Jae-hwa y Jin Seon-kyu. El episodio 4 de 'Familia Typhoon' tiene una duración aproximadamente de 60 minutos y estará disponible el domingo 19 de octubre.
El capítulo 4 de 'Familia Typhoon' se estrena el 18 de octubre.
'Familia Typhoon' cap. 4: Hora de estreno
A continuación, podrás conocer a qué hora se estrenará el capítulo 4 de 'Familia Typhoon' en Netflix de acuerdo al país donde te encuentres. ¡Toma nota!
- Estados Unidos: 3:00 a.m.
- México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 1:00 a.m.
- Perú, Colombia, Panamá y Ecuador: 2:00 a.m.
- Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico: 3:00 a.m.
- Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil: 4:00 a.m.
- España: 9:00 a.m.
Reparto de 'Familia Typhoon'
A continuación, podrás conocer cuál es el reparto de 'Familia Typhoon' y así averiguar más sobre cada uno de los actores coreanos que participan en el kdrama.
- Lee Jun-ho como Kang Tae-poong
- Minha Kim como Oh Mi-seon
- Sung Dong-il como Kang Jin-Yeong
- Kim Ji-yeong como Jung Jeong-Mi
- Kim Min-Seok como Wang Nam-Mo
- Mu Jin-sung como Pyo Hyeon-Jun
- Kim Jae-hwa como Cha Seon-taek
